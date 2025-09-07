Horoscop: Eclipsă totală de lună – 7 septembrie 2025. Astrele anunță schimbări și noi începuturi pentru zodii

07-09-2025
horoscop eclipsa de luna
foto generat cu AI - Shutterstock

Pe 7 septembrie 2025 are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună. Eclipsele vorbesc despre schimbări în acord cu destinul fiecăruia. Sunt asociate cu noi începuturi/finaluri și anuntă vești despre un pas important în viața.

Laura Ianculescu

Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună din 7 septembrie dinamizează axa Fecioară-Pești și anunță o concluzie, un final, încheierea unei etape începute în urmă cu jumătate de an, când a avut loc Luna Nouă în Pești. Fecioara și Peștii sunt două zodii care vorbesc despre curățare și vindecare.

Vom avea ghidare divină și intuiție să intrăm pe o altă cale.

Au loc răsturnări de situație, evenimente neprevăzute, încheieri de etape, care deschid calea unor noi începuturi. Suntem puși în fața unor situații cu impact, iar pe domeniul guvernat de Pești, va exista o schimbare de direcție pentru a evolua.

Fiind vorba de arhetipul zodiei Pești, vom avea parte de emoție amplificată, sensibilitate, confuzie, intuiție, dar și de vindecare.

Scopul final al acestor experiențe, pe care le vor trăi până în luna iulie 2026, în care axa Nodurilor Lunare traversează zodiile Pești și Fecioară, este să învățăm să ne vindecăm trupul și mintea, să lăsăm toate emoțiile care nu ne mai servesc, să găsim pacea interioară.

De asemenea, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună din 7 septembrie încheie o etapă, care ne-a adus dezamăgire și deziluzie pentru a lăsa loc lucrurilor care aduc împlinire.

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Domeniile activate de Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună pentru fiecare zodie:

Berbec/ Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună se formează pe casa subconștientului, izolării, spiritualității și trecutului. Pot ieși la suprafață emoții intense, să aibă loc un proces de introspecție și de clarificare a ceea ce este necesar să fie lăsat în urmă pentru a-și găsi pacea interioară și echilibrul emoțional.

Taur/ Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează sectorul proiectelor profesionale pe termen lung, viața socială și relațiile cu prietenii. Pot avea loc încheieri ale unor relații de prietenie sau de schimbare a unui grup, pentru că nu se mai aliniază cu valorile și viziunea lor. De asemenea, pot veni oportunități de serviciu sau colaborări prin persoane cu putere de decizie, dar și implicarea în proiecte noi.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează sectorul carierei și aspirațiilor profesionale, imaginii și statutului personal. Au loc concluzii, încheieri sau revelații importante legate de carieră. Vin și schimbări neașteptate și evenimente care pot schimba direcția profesională.

Rac/ Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează sectorul educațional, al dezvoltării personale, schimburilor de experiență profesională, călătoriile, sistemul de valori și credințe. Au loc încheieri, evenimente neprevăzute, răsturnări de situație, care îi pot determina pe nativi să fie deschiși către alte perspective, fiind interesați de evoluție. Jupiter, guvenatorul Eclipsei se află în zodia lor și le aduce oportunități și inspirație în alegerea drumului.

Leu/ Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează zona intereselor financiare, a banilor deținuți la comun cu partenerul, banii proveniți din alte colaborări, datoriile, creditele, dar și relația intimă. Pot să apară evenimente neașteptate privind un context financiar, dar și o răsturnare de situație privind încasarea unor sume de bani. Evenimente surpriză sau neașteptate pot să apară și-n viața de cuplu.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează sectorul căsătoriei, relației, parteneriatelor și asocierilor profesionale. Poate avea loc o încheiere a unei relații sau se trece la alt nivel, se clarifică o dinamică. Deciziile luate acum pot avea efect pentru următoarea jumătate de an.

Balanță/ Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează sfera muncii, rutinei zilnice, activităților profesionale și sănătății, unde este posibil să aibă loc încheieri de etape, finalizarea unui proiect sau colaborare. Nu este exclus să apară răsturnări de situație, să iasă la suprafață nemulțumiri, care pot duce la direcții noi profesionale.

Scorpion/ Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează zona iubirii, aventurilor romantice, creativității, copiilor, valorificării unor abilități. Apar surprize și răsturnări de situație în relațiile sentimentale, concluzii, încheieri de etapă sau trecerea la un alt nivel al relației amoroase. Totodată, pot ieși la suprafață emoții, care să aducă claritate într-o relație tensionată.

Săgetător/ Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună activează sectorul vieții de familie, căminului, relațiilor cu părinții, patrimoniului. Pot avea loc schimbări, răsturnări de situație, încheieri, decizii importante în familie. Se poate încheia un capitol emoțional, care i-a ținut captivi în trecut, care acum poate fi eliberat și vindecat.

Capricorn/ Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează sectorul comunicării, dezbaterilor, informațiilor, interacționării cu ceilalți, negocierilor și deplasărilor. Se pot clarifica situații într-un context profesional sau în raport cu o persoană apropiată. Nu este exclus să vină vești surprinză, informații care să dea peste cap un plan sau o strategie.

Vărsător/ Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună dinamizează sectorul banilor, valorilor și stimei de sine. Se pot încheia contracte sau se culeg roadele unor demersuri privind încheierea unei colaborări. Au loc răsturnări de situație și evenimente neprevăzute într-un context financiar. O schimbare neașteptată ar putea să îi determine pe nativi să regândească modul în care se valorizează.

Pești/ Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună impactează casa personalității și poate aduce revelații profunde, care pot determina o schimbare. Emoțiile sunt intense, iar intuiția îi poate ghida spre o transformare. Se încheie o etapă care nu îi mai reprezintă.

