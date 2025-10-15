Heliport modern la Spitalul de Urgență Galați: pacienții critici vor ajunge la UPU în doar două minute

Spitalul de Urgență din Galați va avea în curând o pistă modernă, pe care vor ateriza elicopterele SMURD.

Heliportul - amplasat pe parcarea supraetajată din curtea spitalului - va fi „legat" de Unitatea de Primiri Urgențe printr-o pasarelă.

Construcția este aproape gata.

La Galaţi, elicopterul SMURD aterizează de obicei pe o platformă din curtea Inspectoratului Poliției de Frontieră, la aproximativ 2 kilometri de cel mai mare spital din regiune. Pacienții sunt preluați de o ambulanță, care îi transport la unitatea medicală.



Liliana Dragomir, medic șef UPU-SMURD Galați: "Cu aproximație aș spune un 15-20 de minute. Însă, în cazul unui pacient aflat în stare critică, unde fiecare secundă contează, este clar că este vitală prezența acestui heliport lângă UPU."

Noul heliport va fi deasupra unei parcări cu trei etaje, chiar lângă spital.



Costel Fotea, președintele CJ Galați: "Elicopterul aterizează pe acest heliport, cu un lift pacientul coboară la pasarelă, este dus cu targa şi apoi, cu un alt lift, exterior, coboară în interiorul Unității de Primiri Urgențe. Ceea ce înseamnă că, în două minute, ajunge la UPU."

Pentru că heliportul este amplasat intre blocuri, a fost nevoie de mai multe studii pentru obținerea avizelor de la Autoritatea Aeronautică. Iar piloții de la SMURD au fost instruți pentru astfel de misiuni, mai ales că vor lucra și noaptea. Și construcția în sine a fost o provocare.

Petrică Gogoașă, administratorul firmei de construcții: "Structura de rezistență, la bază. Este prinsă de structura clădirii, de niște buloane speciale, niște bolțuri, să le spunem așa. Alea fac partea de aterizare mai mobilă, ca structura asta de rezistență să nu fie rigidă."

Spitalul Clinic de Urgență din Galați are 1250 de paturi și este cel mai mare din regiunea de sud-est a țării.



