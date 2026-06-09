Două persoane rănite au fost transportate la spital, iar alte șase au primit îngrijiri la fața locului.

Atenție, urmeaza imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Șoferul TIR-ului, un bărbat de 49 de ani din Oradea, a lovit prima dată autobuzul companiei de transport public din Constanța. Era plin cu călători. Apoi TIR-ul și-a continuat drumul. A lovit autoturisme care erau în mers, dar și unele parcate la marginea șoselei.

Femeie: M-am speriat foarte tare. Eram în coloană și, din spate, ne împingea. Nu ne-am dat seama. Ne împingea. El nu a oprit deloc, tot împingea, împingea.

Bărbat: I-am deschis ușa la mașină, am încercat să îl opresc. Sra înfipt în cinci mașini. Am încercat să îi deschid ușa la mașină, am aruncat cu o sticlă în el. Nu m-a văzut, nu m-a auzit. Tot înainte. Șapte-opt mașini le-a luat sus aici.

Camionul a trecut inclusiv peste un sens giratoriu și a lovit un stâlp.

Ce a declarat șoferul

Șoferul camionului a condus haotic aproape doi kilometri, timp în care a lovit un autobuz și peste zece autoturisme. Apoi a intrat într-un copac și a distrus un scuar întreg.

La fața locului au ajuns numeroase echipaje medicale, echipaje de descarcerare și pompieri de la ISU Dobrogea.

Claudia Tătarici, purtător de cuvânt SAJ Constanța: La fața locului au fost asistate șase persoane, care au refuzat transportul la spital, iar două persoane cu politraumatisme minore au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

În momentul în care a fost preluat de medici și de polițiști, șoferul camionului ar fi spus că nu își amintește ce s-a întamplat. A fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.