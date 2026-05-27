Garnitura a rămas blocată aproape 3 ore într-o gară din județul Buzău, pentru că linia nu avea curent electric.

Oamenii au stat în căldură în vagoane, pentru că aerul condiționat nu funcționa, și povestesc că au primit târziu apă.

Asta în timp ce unii călători au ales să-și continue cursa cu un tren privat, pentru care au plătit un alt bilet.

Trenul inter-regio, care trebuie să facă aproape 4 ore până la Galați, a plecat cu întârziere din Gara de Nord, iar în stația Săhăteni - aflată nu departe de Mizil - s-a oprit.

Așa că cei peste 100 de călători au stat în căldură, în vagoanele rămase fără aer condiționat.

Călător: ”Foarte cald. nu este curent, așa am înţeles și nu știm ce urmează să se întâmple, urmează să repare”.

Călător: „Nu ne-a dat o sticlă de apă, stăm într-o căldură de nici nu vă putem explica, toaletele nu le putem folosi.”

Problema a apărut după ce liniile au rămas fără curent electric.

Unii călători au ales să-și cumpere bilet la un tren privat, cu care au putut să-și continue cursa.

Cei rămași în vagoane, se plâng și că au primit cu greu apă din partea companiei feroviare.

Călător: ”A fost puțin comic că șeful stației de tren a plecat inițial și a adus 6 sticle de apă. După aia s-a mai plâns o doamnă și s-a duş a mai cumpărat, nu știu vreo 8 sticle de 2 litri”.

După trei ore, trenul s-a pus în mișcare către gara din Buzău.