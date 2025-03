Haos pe burse după ce taxele vamale ale lui Trump au intrat în vigoare. Canada, gata să riposteze: „O să-i lovim mai dur”

Trump a anunțat tarife comerciale de 25% pentru Canada și Mexic și de 20% pentru China – dublând, după o lună, taxa vamală deja impusă Beijingului. Toate cele trei țări au ripostat cu tarife echivalente, iar autoritățile locale din Ontario au anunțat că vor opri alimentarea statelor americane de la graniță cu energie electrică din Canada.

Donald Trump, președintele SUA: „Foarte important: vor intra în vigoare taxe vamale de 25% pentru Canada și 25% pentru Mexic. Și așa va începe. Așadar, vor trebui să plătească tarife. Ceea ce trebuie să facă, sincer, este să-și mute fabricile de automobile și alte facilități în Statele Unite, caz în care nu vor avea taxe.”

Canada răspunde cu propriile tarife

Canada a declarat că va riposta cu propriile tarife de 25% asupra importurilor americane.

Justin Trudeau, premierul Canadei: „Vom avea un răspuns ferm, fără echivoc și proporțional, așa cum se așteaptă canadienii.”

Doug Ford, prim-ministru al provinciei Ontario: „Dacă (n.r. americanii) vor să anihileze (n.r. provincia) Ontario, voi face tot ce e necesar, până la a-i lăsa fără curent electric, și o fac cu zâmbetul pe buze... Trebuie să-i usture! Vor să ne lovească, noi o să-i lovim de două ori mai dur.”

Mexicul nu are încă un răspuns oficial.

Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului: „Trebuie să fim temperați, calmi și răbdători în această privință. Și avem un plan A, un plan B, un plan C și un plan D. Așa că, să așteptăm.”

China ripostează în războiul tarifelor început de Trump

Și importurile din China au fost taxate cu 10%, peste alte 10% în vigoare de luna trecută.

Reporter: „Cât de mult sunteți dispus să mergeți împotriva Chinei?”

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, nu pot spune. Depinde de ceea ce fac ei cu moneda lor. Depinde de posibila ripostă economică, deși nu cred că vor riposta prea mult.”

Dar Beijingul nu a rămas impasibil. Cum China este cea mai mare piață pentru exporturile agricole americane, acestea vor fi taxate cu 10-15%. De asemenea, China vizează diverse companii americane din domeniul aviației, apărării și tehnologiei, adăugându-le pe lista „entităților nesigure” și impunând controale la export.

Iar tensiunile dintre chinezi și americani vor spori și mai mult ca urmare a anunțului făcut de producătorul de cipuri Taiwan Semiconductor. Cel mai mare producător de semiconductori din lume, furnizor vital pentru Apple, sisteme AI la automobile și dispozitive medicale, și-a anunțat intenția de a investi cel puțin 100 de miliarde de dolari ca să-și dezvolte operațiunile de producție din Statele Unite. Vor să deschidă cinci unități de fabricare a cipurilor.

Donald Trump, președintele SUA: „Cred că principala fabrică va fi în Arizona, care este un stat grozav. Îmi place mult Arizona pentru că m-a votat masiv. Cele mai grozave cipuri AI din lume vor fi făcute la noi, aici, în America. Iar asta va crea multe mii de locuri de muncă, unele bine plătite. În total, investițiile făcute în America de Taiwan Semiconductor vor ajunge la 165 de miliarde de dolari în SUA. Semiconductorii sunt coloana vertebrală a economiei secolului al XXI-lea. Fără semiconductori, nu ai economie!”

C.C. Wei, CEO Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: „Vreau să mulțumesc președintelui Trump pentru sprijin. De asemenea, vreau să mulțumesc clienților noștri din SUA – Apple, Nvidia, AMD și Qualcomm.”

Pierderi uriașe la bursă

Însă, după ce Casa Albă a confirmat intrarea în vigoare a primei runde de tarife, bursele americane au închis pe roșu. În doar câteva ore, cele mai mari 500 de companii listate la bursa din Statele Unite au pierdut 1.500 de miliarde de dolari. Iar economiștii americani avertizează în privința unor scumpiri pe piața internă la alimente, mașini, electronice și multe alte bunuri de larg consum.

Iar tarifele pentru Mexic, Canada și China sunt doar prima etapă a războiului comercial declarat de administrația Trump. În aprilie, ar urma să facă același lucru cu Uniunea Europeană.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Dacă tarifele impuse Europei vor fi confirmate, vom răspunde cu tarife echivalente, pentru că trebuie să ne protejăm. Am adus vorba despre tarife și la vizita făcută la Casa Albă (n.r. pe 24 februarie). Am pledat, am explicat. Discuțiile au fost dificile și m-am întors de acolo cu speranțe foarte firave. Pentru că există multă neînțelegere și o sumedenie de idei preconcepute în felul cum este abordat comerțul.”

