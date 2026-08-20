Contractul stabilește obligațiile asumate de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – SA și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare, potrivit News.ro.

Potrivit Guvernului, pentru o perioadă de cinci ani, contractul asigură cadrul necesar pentru finanțarea de la bugetul de stat, astfel încât să fie menținut echilibrul dintre veniturile și cheltuielile administratorului infrastructurii feroviare.

Contractul stabilește regulile pentru evaluarea performanței CFR SA

Totodată, documentul stabilește regulile și responsabilitățile privind monitorizarea și evaluarea performanței activității CFR SA, prin intermediul unor indicatori de performanță clar definiți.

„Necesarul de finanțare pentru administrarea infrastructurii feroviare a fost stabilit în conformitate cu metodologia de calcul elaborată pe baza Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026–2030 și a legislației incidente. Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026–2030 reprezintă continuarea cadrului contractual aferent perioadei 2021–2025 și urmărește asigurarea predictibilității financiare și operaționale necesare desfășurării activității administratorului infrastructurii feroviare”, spune Executivul.

Adoptarea Hotărârii este necesară pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2016, prin care sunt transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european.

Lipsa unui nou contract ar putea bloca alocările financiare

Guvernul mai spune că lipsa unui nou Contract de activitate și performanță ar putea conduce la blocarea alocărilor financiare destinate CFR SA și, implicit, la afectarea activității companiei, cu consecințe negative asupra administrării infrastructurii și asupra continuității serviciilor de transport feroviar.

„Prin aprobarea contractului pentru perioada 2026–2030, se creează cadrul necesar pentru continuarea finanțării infrastructurii feroviare, creșterea nivelului de performanță al administratorului infrastructurii și eficientizarea utilizării resurselor publice. Documentul consolidează, totodată, mecanismele de monitorizare și evaluare a activității CFR SA și creează premisele pentru îmbunătățirea performanței infrastructurii feroviare și pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării transportului feroviar în România”, anunță comunicatul oficial.