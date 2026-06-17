Toate autobuzele au rămas în garaje, iar localnicii au fost nevoiți să se descurce fiecare cum a putut. Autoritățile locale caută soluții. Contactați, reprezentanții firmei de transport nu au transmis, deocamdată, un punct de vedere.

Mii de oameni care depind de transportul public din municipiul Alba Iulia au rămas în stații, după ce toate cele 40 de autobuze nu au mai ieșit din garaje. Călătorii au fost nevoiți să găsească alte soluții, mult mai costisitoare, ca să poată ajunge unde au avut nevoie.

Localnici: „Știam că este grevă și am comandat acum un taxi.” (...)

„Alba e un oraș foarte mare, să nu circule un autobuz... plouă, bătrâni, bolnavi, oamenii și nu au cu ce să meargă.”

Alții au mers pe jos pentru a ajunge la instituțiile publice. Autobuzele nu au ajuns nici la fabricile din zonă, de unde ar fi trebuit să preia angajații.

Reporter: Și acum mergeți pe jos?

Bărbat: „Nu am încotro. Sunt care stau acolo câte jumătate de ceas, nu vine, nu vine.”

Soluție alternativă: starea de urgență

Cei 70 de șoferi care asigură transportul public local au intrat în grevă spontană de ieri și spun că nu vor porni pe trasee dacă nu li se plătesc salariile pe ultimele două luni.

Eugen Toma, conducător auto: „Autobuzele sunt oprite toate de pe zona unu. Municipiul Alba nu are nicio rută asigurată la ora actuală și nici nu o să fie până nu primim drepturile salariale.”

Autoritățile locale susțin că și-au plătit datoriile către firma de transport public local.

Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia: „Nu se poate întrerupe. Dacă ai probleme interne, anunți din timp, aduci un partener, spui. Și atunci, dacă lucrurile vor continua așa și nu deblochează situația, vreau să sesizăm Prefectura, să declare stare de urgență și să vină cineva să presteze, conform legislației.”

Șoferii asigură doar transportul dintre Alba Iulia și cele 12 localități rurale.