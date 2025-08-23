Trei persoane, salvate din Masivul Piatra Craiului, noaptea, pe traseu. „Aveam lanternă la telefon”

O drumeție în masivul Piatra Craiului putea să se sfârșească tragic pentru doi adolescenți de 16 ani și instructorul lor.

Tinerii se află într-o tabără pentru copii orfani. La un moment dat, bărbatul s-a gândit să pornească într-o aventură pe munte.

Doar că cei trei s-au pregătit ca pentru o plimbare în parc, cu pantofi sport și tricouri cu mânecă scurtă. Nu și-au luat provizii și nici lanterne.

Când s-a întunecat, grupul a rămas blocat pe traseu. Așa că salvamontiștii au fost chemați în zonă. Instructorul a explicat că aveau lanterne la telefon și că ar putea coborî pe Valea Urzicii, un traseu complicat, potrivit salvatorilor.

Într-un final, cei trei au fost aduși în siguranță înapoi în tabără.

