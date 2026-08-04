Doar ei, pentru că cei mai mulți dintre turiști nu s-au gândit la consecințe și au stat fără frică în bătaia soarelui. Când nu au mai putut, s-au aruncat în marea care are 25 de grade Celsius în unele stațiuni.

Soarele și-a lăsat astăzi semnătura pe pielea multor turiști. Din păcate, mulți spun că sunt obișnuiți cu arsurile.

Reporter: „V-ați dat cu factor de protecție?”

Bărbat: „Nu, nu.”

Reporter: „V-ați cam ars!”

Bărbat: „M-am ars, da, dar vremea ține cu noi.”





Reporter: „Vă dați cu protecție?”

Bărbat: „Nu, deocamdată nu. I-am dat pe nepoți.”

Reporter: „De ce?”

Bărbat: „Suntem de la țară și suntem obișnuiți.”





Reporter: „Ustură?”

Femeie: „Nu, că suntem obișnuiți, ne ținem tare.”





Bărbat: „Prima zi ieri nu m-a usturat, cred că diseară posibil să am ceva incidente.”

Pentru că nu stau foarte mult pe litoral, sunt destui cei care folosesc uleiul pentru un bronz rapid în locul cremelor cu factor ridicat de protecție.

Femeie: „Dau cu ulei dintr-ăsta fără protecție.”

Reporter: „Și nu vă ustură pielea?”

Femeie: „Nu, nu, nu mă ustură.”

Reporter: „Vă place așa, cu pielea înroșită?”

Femeie: „Da. Încă vreau și mai mult, dar nu se poate.”

Apa mării are între 23 și 25 de grade. Deși este numai bună pentru o baie, senzația de răcorire poate fi înșelătoare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Chiar dacă apa mării pare refugiul perfect de caniculă, specialiștii avertizează că la orele prânzului nu este indicat să stăm prea mult în apă. Și asta fiindcă radiațiile UV trec prin apa mării, iar riscul de arsuri rămâne ridicat.”

Litoralul a fost întreaga zi sub cod galben de caniculă. La amiază, mercurul din termometre a trecut de 30 de grade la umbră, iar vântul abia dacă adia.

Mia Stamate, meteorolog: „Și indicele temperatură-umezeală va ajunge și va depăși pragul critic de 80, ceea ce va face ca disconfortul termic să fie extrem de ridicat.”

Medicii dermatologi spun că în zilele caniculare pielea se poate arde în doar câteva minute.

Irena Smadea, medic dermatolog: „Între 10:30 și 17:30, când este caniculă, nu se stă pe plajă, pentru că nu mai vorbim de indice UV, ci de radiație infraroșie, deci de arsură solară. Durează trei minute și pentru cei cu fototip rezistent la lumina solară să se ardă bine și nu uitați de insolație.”

Specialiștii îi sfătuiesc pe oameni să nu uite nici de hidratarea cu... apă!

Corespondent Știrile PRO TV: „Aerul este ceva mai respirabil la această oră, dar încă ne aflăm sub cod galben de caniculă până poimâine dimineață la ora 10. La această oră este mult mai plăcut și pentru îmbăiere. Vedeți, sunt mulți turiști pe plajă care fac o baie în mare și se răcoresc. De altfel, apa mării înregistrează 23 de grade aici, în Mamaia, iar în nordul litoralului, 25. Specialiștii spun că și mâine disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele UV va fi foarte ridicat. Va ajunge la 9. Așa că, dacă sunteți la mare, evitați expunerea la soare la amiază și folosiți creme cu factor maxim de protecție.”