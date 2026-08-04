Practic, oamenii au redus și frecvența, și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea comandă gustări și cel mult două băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte, de nivel mediu, rămâne sub 200 de lei de persoană, la cină.

Băiat: „Nimeni nu vorbește în Statele Unite despre a veni în București. Spun: «De ce mergi acolo? Noi am găsit un zbor ieftin de la București la New York.»”

Ajunși întâmplător în România, doi americani din Florida se declară plăcut surprinși de cum au fost primiți.

Băiat: „Clar, mi-au plăcut prețurile. Da, totul a fost grozav, servirea grozavă.”

Reporter: „Dă-mi un exemplu.”

Băiat: „Aici, mâncarea ne-a fost servită destul de repede.”

Asemenea reacții, de la oaspeți sosiți din țări cu prețuri mari, sunt gura de oxigen de care industria are nevoie, arată conducerea patronatului din zona HoReCa. În 2025, profitul net a fost de 6%, jumătate față de anul precedent. Prima parte din 2026 a însemnat un echilibru fragil între păstrarea clienților și creșterile de preț.

Radu Dumitrescu, membru în board: „Este undeva între 60 și 80 de lei bonul mediu de persoană. Bineînțeles că seara, când consumi mai multe băuturi alcoolice sau mai multe feluri de mâncare, se duce spre 150-200 de lei. Sunt restaurante tip fast-food unde bonul mediu este 40 de lei.”

Proprietarii autohtoni recunosc că marea problemă este forța de muncă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. În timp ce, la un număr anual similar de nopți de cazare, România are 225.000 de angajați, iar Bulgaria peste 330.000. Patronatul ospitalității susține că este greu să compenseze acest deficit și din cauza legii. Nu există contracte pentru muncă sezonieră, deci pot lua liceeni și studenți doar ca necalificați.”

Din toamnă, reprezentanții celor 430 de companii din HoReCa vor merge în licee, încercând să-i convingă pe elevi să lucreze în domeniu, măcar în perioada verii.

Simona Constantinescu, hotel: „Pot începe devreme, în România, după 16 ani, fără experiență, pentru că învață la locul de muncă. Da, trebuie să ne trezim dimineața dacă ne-am angajat într-o muncă și suntem responsabili acolo unde mergem, pentru că cei din jur depind de noi.”

Radu Tănase, director executiv H.O.R.A.: „Vom merge și vom chema și părinții, cărora le vom explica cum să-și îndrume copiii. Noi începem demersurile atât la astfel de școli, cât și în învățământul dual. Trebuie să ne creștem copiii, oamenii care vor lucra în industrie la noi în țară.”

Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor, dar au și cele mai multe localuri falimentare.