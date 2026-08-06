De câtă energie are nevoie România și cât poate să producă, în fiecare moment al zilei. Grafic pe 24 de ore

Știri Actuale
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Un grafic al Sistemului Energetic Național valabil pentru 5 august arată foarte clar cum se modifică echilibrul dintre producția și consumul de energie pe parcursul unei zile. 

autor
Vlad Dobrea

Datele evidențiază că România reușește să își acopere integral necesarul de energie doar într-un interval limitat, când producția din surse fotovoltaice atinge valori ridicate.

În restul zilei, consumul depășește producția internă, iar diferența este acoperită prin importuri.

Precizăm că datele reprezintă un snapshot al unei singure zile, influențat de condițiile meteo și de disponibilitatea capacităților de producție, fără a reprezenta media întregului an.

Între orele 09:00 și 17:20 România își acoperă integral consumul

Graficul arată că, începând cu aproximativ ora 09:00 și până în jurul orei 17:20, puterea produsă de toate sursele din Sistemul Energetic Național este suficientă pentru a acoperi cererea de consum.

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În acest interval, energia livrată în rețea din toate sursele disponibile – hidro, nuclear, cărbune, hidrocarburi, eolian, fotovoltaic și biomasă – este egală sau chiar ușor peste necesarul de consum.

Principalul motiv îl reprezintă producția ridicată a centralelor fotovoltaice, care în mijlocul zilei ajung să furnizeze cea mai mare contribuție din întreaga zi.

După ora 17:20 începe deficitul de energie

Odată cu apropierea serii, producția de energie solară începe să scadă rapid, în timp ce consumul național crește.

Din acel moment, producția internă nu mai reușește să acopere întreaga cerere, iar România este obligată să importe energie electrică pentru menținerea echilibrului în sistem.

Cel mai mare dezechilibru apare în jurul orei 20:00, când consumul atinge vârful zilnic.

În acel moment, deficitul depășește 2.300 MW, diferență care trebuie acoperită din importuri sau din alte resurse disponibile.

Energia fotovoltaică domină la prânz

Datele arată că energia solară este sursa cu cea mai mare variație pe parcursul zilei.

Vârful producției este atins în jurul orei 13:00, când centralele fotovoltaice livrează în medie peste 3.000 MW în Sistemul Energetic Național.

Această producție este cea care permite României să își acopere integral necesarul de energie în intervalul de zi.

După-amiaza însă, odată cu reducerea radiației solare, producția scade rapid și contribuția energiei fotovoltaice devine tot mai redusă.

Hidroenergia produce mai mult noaptea

Spre deosebire de energia solară, producția hidro are cele mai ridicate valori în cursul nopții.

Graficul arată că vârful este atins între 21:30 și 22:30, când hidrocentralele produc în medie peste 2.000 MW.

Energia eoliană rămâne modestă

În ziua analizată, energia eoliană a avut cea mai bună contribuție în intervalul 04:00–08:00, când producția s-a situat în medie la aproximativ 350 MW.

Pe parcursul restului zilei, producția a coborât sub 200 MW, contribuția acestei surse fiind redusă comparativ cu energia solară sau hidro.

Nucleara și cărbunele au asigurat producție constantă

Spre deosebire de sursele dependente de condițiile meteo, producția nucleară și cea pe cărbune au rămas aproape constante pe întreaga durată a zilei.

  • energia nucleară a produs în medie aproximativ 690 MW;
  • centralele pe cărbune au furnizat în medie aproximativ 950 MW;
  • biomasa a contribuit constant cu aproximativ 60 MW.

Aceste surse asigură baza producției de energie, însă în ziua analizată nu au fost suficiente pentru a compensa scăderea producției fotovoltaice după apus.

Ministerul Energiei face un nou apel către români: Reduceți consumul de electricitate între orele 19:00 și 23:00

Ministerul Energiei cere din nou populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19:00–23:00, până la 31 august, pe fondul crizei energetice provocate de seceta severă.

”România traversează o situație energetică de criză, generată în principal de seceta severă și de reducerea accentuată a debitului Dunării, care a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ 40 de ani. Conform prognozelor hidrologice, această situație este estimată să se mențină și în perioada următoare, fără perspective de ameliorare pe termen scurt”, transmite Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie, prin măsuri voluntare, la reducerea consumului de energie electrică în intervalul orar 19:00-23:00, până la data de 31 august 2026, în contextul valorilor extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării.

Recomandări pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19:00-23:00 și să reprogrameze aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată.

Pot fi reprogramate:

  • utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase;
  • folosirea uscătorului de rufe;
  • încărcarea autovehiculelor electrice;
  • utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat;
  • folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice.

De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate.

Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: grafic, energie, import, independenta energetica, romania,

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