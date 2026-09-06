Un sondaj național realizat de Focaldata pentru Financial Times relevă că doar 33% dintre alegătorii înregistrați din Statele Unite îi mai aprobă activitatea, marcând cel mai scăzut nivel înregistrat din luna mai și o scădere cu 3% față de luna precedentă, relatează, transmite news.ro.

Economia și războiul comercial, principalele cauze ale nemulțumirii

Dezamăgirea electoratului este alimentată în principal de deteriorarea percepției asupra economiei și a costului vieții. Aproape două treimi dintre respondenți consideră că economia SUA evoluează în direcția greșită, în timp ce 57% susțin că situația lor financiară s-a înrăutățit sub actuala administrație, o creștere cu 4% față de luna trecută. Chiar și în rândul bazelor republicane, doar 53% mai aprobă politicile economice și de ocupare a forței de muncă, în scădere cu aproape 8%.

Un factor agravant îl reprezintă decizia recentă a lui Trump de a impune o taxă vamală de 50% asupra mărfurilor canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Măsura a fost respinsă de 56% dintre alegători, inclusiv de 60% dintre independenți și aproape o treime dintre republicani. Retorsiunea Canadei, prin tarife similare, a escaladat războiul comercial și a amplificat temerile legate de inflație.

Pe lângă aceste provocări, Trump pare incapabil să pună capăt războiului cu Iranul. Conflictul, care durează de șase luni, a generat o creștere a costurilor de împrumut pentru SUA, precum și a prețurilor la combustibil și bunuri de consum.

Un handicap electoral pentru republicanii din Congres

Aceste cifre reprezintă o veste extrem de proastă pentru Casa Albă, în condițiile în care Partidul Republican încearcă să-și mențină controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului. Alegerile de la jumătatea mandatului funcționează în mod tradițional ca un referendum asupra președintelui în exercițiu.

Deși Trump s-a plasat în centrul strategiei electorale și urmează să fie principalul vorbitor la convenția de două zile organizată săptămâna viitoare de Comitetul Național Republican la Dallas, Texas, sondajul sugerează că acest plan ar putea avea efecte adverse. Aproape jumătate dintre alegători, respectiv 46%, consideră că prezența lui Trump îngreunează șansele de victorie ale candidaților republicani la Congres. Mai mult, 47% dintre alegătorii independenți au declarat că o campanie condusă de președinte i-ar face mai puțin dispuși să voteze pentru candidații susținuți de acesta.

O tendință descendentă confirmată de mai multe studii

Sondajul Focaldata, realizat între 28 august și 1 septembrie pe un eșantion de 1.914 de alegători înregistrați, cu o marjă de eroare de plus sau minus 2,6%, confirmă o tendință negativă constantă.

Aceasta este apropiat de rezultatele unui sondaj Ipsos/Reuters din 17 august, care indica, de asemenea, o rată de aprobare de 33%, cel mai scăzut nivel din actualul mandat. Anterior, în 20 aprilie, popularitatea lui Trump atinsese un minim de 37%, pe fondul îngrijorărilor legate de războiul din Iran și de creșterea cheltuielilor. În plus, un studiu realizat de The Economist în 18 februarie arăta că aproape jumătate dintre americani îl descriau pe președinte drept „corupt”, „rasist” și „crud”.