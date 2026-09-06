Președintele american Donald Trump a descris duminică situația din orașul spaniol Ceuta din nordul Africii drept 'tristă' și a adăugat că Spania este o țară cu 'control zero' asupra granițelor sale, o referire la afluxul masiv de migranți înregistrat la sfârșitul lunii iulie, informează EFE, potrivit Agerpres.

Nu este pentru prima dată când președintele SUA critică Spania, căreia i-a reproșat anterior dezacordurile sale privind cheltuielile pentru apărare și poziția sa față de conflictele din Iran sau Fâșia Gaza.

La jumătatea săptămânii, el a numit Spania o 'țară distrusă' și a declarat că afluxul masiv de migranți în Ceuta din iulie a fost 'foarte trist de văzut'.

'Spania va fi o țară distrusă. Am o problemă cu Spania pentru că nu se comportă prea bine în ceea ce privește NATO și nu plătește ceea ce ar trebui să plătească', a declarat președintele american într-un interviu acordat canalului britanic GB News.

Referitor la Ceuta, Trump a declarat pentru aceeași publicație că 'ceea ce se întâmplă acolo este foarte trist de văzut (...) Mii de oameni năvălesc în țara lor. Nu am mai văzut așa ceva', a afimat Trump.

La sfârșitul lunii iulie, peste 70.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta dinspre Maroc. Majoritatea s-au întors în zilele următoare, însă puțin peste 5.000 rămân în oraș, așteptând ca cererile lor de deportare sau azil să fie procesate.