Goana după cadouri aduce oferte online înșelătoare. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează cumpărătorii

Stiri actuale
13-12-2025 | 08:51
×
Codul embed a fost copiat

A început goana după cadouri, însă aveți grijă de unde le cumpărați, dacă alegeți varianta online. Ofertele prea bune ca să fie adevărate pot ascunde capcane, ne avertizează specialiștii în securitate cibernetică.

 

autor
Valentina Neagu

Internetul este plin de promoții greu de refuzat ori concursuri cu premii și reduceri spectaculoase. Doar că unele pot fi înșelătoare.

Concursurile care cer distribuiri masive, formulare suspecte sau informații bancare sunt, cel mai probabil, tentative de înșelăciune digitală. Atacatorii profită de entuziasmul specific sezonului pentru a fura bani sau date sensibile, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.

Răzvan Stoica, reprezentant DNSC:Cele mai frecvente forme de fraudă sunt site-urile de cumpărături false care imită magazine cunoscute prin logo, design și denumire, dar folosesc adrese web ușor modificate. Pot apărea litere în plus, greșeli de scriere sau terminații diferite ale domeniului. Există și oferte de cazare inexistente pentru sărbători.”

În fața valului de oferte și promoții, puțini încearcă să fie mai precauți.

Citește și
chatgpt
ChatGPT primește funcție de shopping: recomandări automate și comisioane pentru OpenAI

Băiat:Mă uit la review-uri și cam atât, mai întreb alte persoane care au mai comandat.”

Fată: „Sunt destul de atentă, mă uit la cât de valid este site-ul sau cât de sigur este. Mai caut pe internet, dacă cineva l-a mai folosit.”

An de an, în goana după cadouri și comenzi online, cresc și tentativele de fraudă.

Cristian Movilă, Asociația Română a Magazinelor Online:Să nu cădem în acea ispită a cumpărăturilor de impuls, pur și simplu să cumpărăm niște lucruri pentru că vedem o ofertă foarte bună. De cele mai multe ori ar trebui să ne punem întrebarea dacă avem nevoie de produsele alea sau nu. Și cred că acum, pentru că în perioada asta cumpărăm foarte multe cadouri, jucării pentru copii, trebuie să ne asigurăm că respectă standardul de siguranță.”

Corespondent PROTV: „Verificați întotdeauna sursa informațiilor și nu trimiteți niciodată date personale sau bancare către site-uri necunoscute. De asemenea, consultați doar canalele oficiale ale magazinelor atunci când primiți oferte. Nu vă grăbiți și nu dați click înainte să verificați. În perioada sărbătorilor, un moment de neatenție poate transforma un cadou într-o pagubă.”

Sursa: Pro TV

Etichete: inselaciune, online, cumparaturi,

Dată publicare: 13-12-2025 08:51

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
La ce trebuie să fii atent atunci când faci cumpărături de sărbători. Recomandări privind alimentele de origine animală
Stiri actuale
La ce trebuie să fii atent atunci când faci cumpărături de sărbători. Recomandări privind alimentele de origine animală

ANSVSA recomandă cetățenilor, înainte de sărbătorile de iarnă, să fie atenți la achiziționarea și consumul alimentelor de origine animală. De asemenea, autoritatea reamintește obligațiile celor care sacrifică porci în gospodărie.

ChatGPT primește funcție de shopping: recomandări automate și comisioane pentru OpenAI
iLikeIT
ChatGPT primește funcție de shopping: recomandări automate și comisioane pentru OpenAI

OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători şi, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări.

Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături
Stiri actuale
Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături

Mai e o lună până la Crăciun, așa că trebuie să alegem și bradul potrivit, nu doar cadourile. Magazinele s-au aprovizionat deja, iar prețurile pornesc de la 50 lei.

Recomandări
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
Stiri externe
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Stiri actuale
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28