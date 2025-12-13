Goana după cadouri aduce oferte online înșelătoare. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează cumpărătorii

A început goana după cadouri, însă aveți grijă de unde le cumpărați, dacă alegeți varianta online. Ofertele prea bune ca să fie adevărate pot ascunde capcane, ne avertizează specialiștii în securitate cibernetică.

Internetul este plin de promoții greu de refuzat ori concursuri cu premii și reduceri spectaculoase. Doar că unele pot fi înșelătoare.

Concursurile care cer distribuiri masive, formulare suspecte sau informații bancare sunt, cel mai probabil, tentative de înșelăciune digitală. Atacatorii profită de entuziasmul specific sezonului pentru a fura bani sau date sensibile, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.

Răzvan Stoica, reprezentant DNSC: „Cele mai frecvente forme de fraudă sunt site-urile de cumpărături false care imită magazine cunoscute prin logo, design și denumire, dar folosesc adrese web ușor modificate. Pot apărea litere în plus, greșeli de scriere sau terminații diferite ale domeniului. Există și oferte de cazare inexistente pentru sărbători.”

În fața valului de oferte și promoții, puțini încearcă să fie mai precauți.

Băiat: „Mă uit la review-uri și cam atât, mai întreb alte persoane care au mai comandat.”

Fată: „Sunt destul de atentă, mă uit la cât de valid este site-ul sau cât de sigur este. Mai caut pe internet, dacă cineva l-a mai folosit.”

An de an, în goana după cadouri și comenzi online, cresc și tentativele de fraudă.

Cristian Movilă, Asociația Română a Magazinelor Online: „Să nu cădem în acea ispită a cumpărăturilor de impuls, pur și simplu să cumpărăm niște lucruri pentru că vedem o ofertă foarte bună. De cele mai multe ori ar trebui să ne punem întrebarea dacă avem nevoie de produsele alea sau nu. Și cred că acum, pentru că în perioada asta cumpărăm foarte multe cadouri, jucării pentru copii, trebuie să ne asigurăm că respectă standardul de siguranță.”

Corespondent PROTV: „Verificați întotdeauna sursa informațiilor și nu trimiteți niciodată date personale sau bancare către site-uri necunoscute. De asemenea, consultați doar canalele oficiale ale magazinelor atunci când primiți oferte. Nu vă grăbiți și nu dați click înainte să verificați. În perioada sărbătorilor, un moment de neatenție poate transforma un cadou într-o pagubă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













