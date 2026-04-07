Fostul selecționer era internat de mai bine de o săptămână cu probleme cardiace, care s-au agravat de la o zi la alta.

Decesul său face înconjurul lumii, presa internațională amintind rezultatele sale uimitoare din fotbal. Printre publicații se numără și Corriere della Sera, care amintește de un interviu acordat în urmă cu câțiva ani de Mircea Lucescu.

Inspirat de o declarație faimoasă a legendarului manager scoțian Sir Alex Ferguson, Lucescu mărturisea anterior că cel mai frumos destin pentru un antrenor este să își petreacă ultimele momente pe teren, locul unde i-a plăcut cel mai mult să fie.

„Cei care am trăit o viață pe gazon suntem prea bătrâni ca să renunțăm la fotbal. Se subînțelege că visezi să te retragi la un moment dat... pur și simplu nu poți. Mi-aș dori să mor pe teren. Este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că ai trăit absolut totul în viață chiar acolo, în mijlocul bătăliei,” spunea el în urmă cu câțiva ani.

Și aproape că i s-a îndeplinit dorința.

Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal. Ulterior, a suferit un infarct, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat şi nu a mai răspuns la tratament.