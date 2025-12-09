Germania se așteaptă la o creștere economică mai mare pentru că ... se va munci mai mult

Reuters notează că numărul mai ridicat de zile lucrătoare față de 2025 ar urma să genereze aproape o treime din creșterea economică prognozată pentru anul următor – o schimbare binevenită după doi ani de scădere.

Datele publicate marți de Oficiul federal de statistică (Destatis) din Germania, preluate de Agerpres, arată că germanii vor avea, în medie, 250,5 zile de muncă în 2026, cu 2,4 zile mai mult decât în acest an și cel mai ridicat nivel din 2022 încoace. Explicația ține de faptul că mai multe sărbători legale vor cădea în weekend, ceea ce, în termeni economici, înseamnă mai multă activitate. Potrivit calculelor Destatis, fiecare zi lucrătoare în plus adaugă, de regulă, aproximativ 0,1 puncte procentuale la PIB.

Analiștii ING estimează că acest efect va genera anul viitor un plus de 0,2 până la 0,3 puncte procentuale. Carsten Brzeski, director global de analize macroeconomice al băncii, subliniază că evoluția din 2026 va fi alimentată atât de planul de investiții al Guvernului, cât și de „existența mai multor zile lucrătoare”. El remarcă și diferențele de percepție din piață:

„Pentru pesimişti, este în continuare prea puţin şi o confirmare a faptului că revenirea 'organică' rămâne slabă. Pentru optimişti, este cel puţin un început. Când nu ai avut creştere economică timp de mai mulţi ani, te mulţumeşti cu orice” spune Brzeski.

Institutul Economic German (IW) vede o evoluție similară: pentru 2024 anticipa o creștere modestă, de 0,1%, după doi ani de recul, iar 2026 ar urma să aducă un avans de 0,9%, dintre care „o treime” datorată efectelor calendaristice.

