Potrivit IPJ Dolj, în luna iulie 2025, bărbatul, care la acel moment se afla în Germania, a recrutat victima prin metoda „lover boy”. Acesta a indus-o în eroare pe tânără, profitând de starea de vădită vulnerabilitate provocată de probleme familiale și lipsuri materiale, și a recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Bărbatul a contactat victima prin intermediul unei rețele de socializare, după care a preluat-o și, pentru o scurtă perioadă de timp, a adăpostit-o în locuința familiei sale, pentru ca, ulterior, să o transporte și să o adăpostească în locații din Germania și Italia, unde, prin acte de violență fizică și psihică, ar fi obligat-o să practice prostituția în beneficiul lui material.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea bărbatului de 21 de ani, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile.