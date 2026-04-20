”În perioade de instabilitate (economică, socială sau geopolitică) populaţia devine, în mod normal, mai anxioasă şi mai vulnerabilă la mesaje emoţionale, polarizarea poate creşte rapid şi instituţiile sunt testate la limita lor superioaŕă. Astfel, deciziile greşite ale clasei politice au efecte mult mai rapide şi mai severe asupra întregii societăţi. În astfel de contexte, maturitatea clasei politice este singurul amortizor social care poate face diferenţa între haos social şi echilibru”, a scris, luni seară, pe Facebook, socialogil Gelu Duninică.

Acesta explică ce înţelege prin clasă politică matură:

- Predictibilitate: decizii coerente, comunicate clar, fără schimbări bruşte de direcţie.

- Responsabilitate: evitarea exploatării emoţiilor colective pentru câştig imediat.

- Transparenţă: explicarea motivelor din spatele deciziilor, mai ales când sunt nepopulare.

- Competenţă tehnică: capacitatea de a înţelege şi gestiona fenomene complexe.

- Capacitate de negociere: mai ales în contexte tensionate, unde compromisurile sunt inevitabile.

- Orientare spre interes public, nicidecum spre spectacol sau conflict permanent.

”Fix ceea ce nu avem noi”, afirmă specialistul.

România a intrat într-o nouă criză politică, după ce PSD a votat să retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan şi, pentru că acesta a anunţat că nu va demisiona, îşi va retrage miniştrii din Guvern.

Scenariile pentru viitor sunt multe, dar deocamdată instabilitatea este la cote maxime şi nu se ştie exact cum se va rezolva criza politică.