Acest tip de praf, periculos pentru sănătate, depăşeşte valorile normale în special în aceste zile cu vânt şi vreme uscată.

Vorbim despre un val de controale ale celor de la Garda de Mediu în Bucureşti, după ce nivelul particulelor periculoase din aer a crescut vizibil. Iar una dintre principalele cauze este chiar sub ochii noştri: materialul antiderapant, nisipul şi sarea împrăştiate iarna.

Acestea s-au acumulat între maşinile parcate, pe carosabil, pe marile bulevarde şi inclusiv pe liniile de tramvai sau la bordurile maşinilor.

Explicaţia e simplă: în lipsa ploilor şi pe fondul temperaturilor ridicate, praful este ridicat în aer de trafic de fiecare maşină care trece şi ajunge direct în plămânii noştri. Nu mai e chestiune de întreţinere, ci una de sănătate publică.

Mai mult, acum Garda de Mediu a cerut primăriilor de sector să intervină urgent: să cureţe, să aspire mecanizat şi să spele carosabilul. Pentru că în acest moment combinaţia praf, trafic şi vreme uscată amplifica poluarea din Bucureşti.

În paralel, Garda de Mediu verifică şi şantierele, mai ales cele din zona de nord a capitalei, unde controlează dacă se respectă măsurile anti-praf: udarea suprafeţelor, spălarea roţilor camioanelor şi limitarea emisiilor.

Situaţia nu este nouă, doar anul trecut 350 de şantiere au fost verificate, 218 operatori industriali au fost controlaţi şi s au dat sancţiuni de peste 13 milioane de lei.

Respirăm, un aer în care ajung aceste particule fine de praf invizibile care afectează în primul rând copiii, varstinicii şi persoanele cu probleme respiratorii- pentru că aerul nu se vede, dar se simte iar în acest moment ne face atât de mult rău.

Aşa că, în aceste zile câteva măsuri simple: evitaţi plimbările lungi în zonele foarte circulate, mai ales la orele de vârf. Aerisiţi locuinţa dimineaţa foarte devreme sau seara târziu.