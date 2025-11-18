Furturi în serie într-o comună din Galați. Cel puțin cinci case au fost sparte într-o singură noapte

18-11-2025 | 14:41
Val de furturi din locuințe, într-o comună din județul Galați. Oamenii au reclamat că, într-o singură noapte, au fost sparte cel puțin cinci case, în doar câteva ore.

Marius Grama

Unele au instalate camere de supraveghere, dar asta nu a tăiat cu nimic elanul hoților. În imagini se vede un singur bărbat care pătrunde în curți și încearcă intrarea în locuințe.

Deocamdată, anchetatorii nu știu dacă trebuie să aibă în vedere unul sau mai mulți intruși. Potrivit localnicilor, ar fi căutat în special bani și bijuterii, dar și unelte electrice sau echipamente agricole.

Deocamdată, prejudiciul nu a fost făcut public. Cazul este în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci.

Sursa: Pro TV

