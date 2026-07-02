Maximele pleacă de la 25 de grade în Dealurile Olteniei și ajung la 34 de grade în zona Moldovei.

În Dobrogea și Bărăgan, temperaturile continuă să scadă și se opresc la 29 de grade. Din când în când se adună norii și vin ploi abundente. Sunt însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vremea în Moldova

Căldura se domolește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, pe unde vor fi tot 29 de grade. Avem scurte perioade însorite și mai multe serii de averse însoțite de manifestări de instabilitate.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face și astăzi foarte cald, dar nu la fel de cald ca în zilele trecute. Temperaturile ajung la 34 de grade, iar după prânz crește disconfortul termic. Ploile agită atmosfera și în această regiune și vor aduce cantități mari de apă în intervale scurte de timp.

Vremea în Transilvania

Temperaturile scad și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar nu scăpăm de zăpușeală. Vor fi în jur de 32 de grade, dar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Vin și câteva serii de averse cu tunete și fulgere. Este posibil să cadă grindină și să se formeze vijelii.

În vestul României temperaturile ajung la valori agreabile. Doar prin nordul Crișanei o să fie mai cald și tot pe-acolo se resimte stresul termic accentuat. O să plouă în mai multe reprize, dar vor fi și perioade cu soare pe parcursul zilei.

Aversele apar și în zona Transilvaniei și vin însoțite de fenomene meteo severe. Temperaturile nu mai urcă la fel de mult ca în zilele trecute, însă disconfortul termic se menține ridicat. Asta înseamnă că valorile resimțite vor fi mult mai mari decât cele prognozate.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se face mai răcoare, iar pe-aici se vor înregistra cele mai mici temperaturi din țară: 25 de grade la Târgu Jiu. Nu se anunță, însă, o zi foarte plăcută, deoarece o să plouă mult și este posibil să se producă vijelii puternice.

Căldura se domolește și în ținuturile sudice. Maximele nu mai trec de 30 de grade, dar se adună norii și apar mai multe perioade cu averse zgomotoase, vânt intens și grindină.

Vremea în București

În București o să plouă torențial, în mai multe reprize, mai ales în a doua parte a zilei și la noapte. Vor fi și tunete, și fulgere, iar vântul bate tare în timpul ploilor. Maxima nu mai trece de 30 de grade.

Instabilitatea persistă și vineri. Apar alte serii de averse, în special după orele amiezii. Vântul este ceva mai activ, iar maxima ajunge tot pe la 30 de grade.

Sâmbătă se face mai răcoare și temperatura se oprește la 23 de grade. Nu scăpăm de ploi, însă atmosfera se mai liniștește după lăsarea nopții.

Duminică se face mai cald și se ating 27 de grade. După orele prânzului se adună norii și este posibil să mai vină câteva averse slabe, trecătoare.

Vremea la munte

La munte se mai răcorește puțin. Vin alte serii de averse cu descărcări electrice și se pot forma vijelii puternice. Este posibil să cadă și grindină, iar cantitățile de apă depășesc 30 de litri pe metru pătrat.

Vremea rămâne instabilă și vineri, când sunt anunțate alte averse abundente, care vor aduce 60 de litri de apă pe metru pătrat. Se intensifică vântul, iar pe creste o să bată cu 80 km/h. Temperaturile continuă să scadă.

Sâmbătă se face mai răcoare. O să mai plouă în Carpații Orientali și în Meridionali, destul de mult, în unele zone, dar în masivele vestice o să fie vreme frumoasă.

Duminică mai vin câțiva stropi de ploaie, în masivele sudice și în cele estice. Este posibil să picure trecător și în restul zonei montane, iar vântul atinge viteze de 55 km/h.

Vremea pe litoral

Pe litoral găsim vreme agitată. O să plouă din când în când. Și vântul o să sufle cu putere, dar vor fi și perioade cu soare. Maximele se opresc la 29 de grade, iar în apă vor fi în jur de 26 de grade.

Ziua de mâine aduce tot atmosferă instabilă, mai multe reprize de ploaie, în special după orele amiezii, și maxime de până la 30 de grade.

Sâmbătă se mai răcorește și vor fi cel mult 26 de grade, atât pe plajă, cât și în apă. O să plouă din când în când, iar vântul o să bată destul de tare.

Duminică scăpăm de ploi. Se mai încălzește puțin, dar vântul rămâne destul de insistent pe parcursul zilei. Vor fi 28 de grade în aer și 26 de grade în apă.