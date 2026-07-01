Persistă vijeliile în aproape toată țara. În București sunt așteptate ploi torențiale și căderi de grindină | HARTĂ

Miercuri, 1 iulie, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei. Temperaturile maxime vor ajunge la 31-34 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării se vor înregistra 27-29 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

În același interval, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova se află sub cod portocaliu de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 31 și 37 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. Local, canicula și disconfortul termic vor fi accentuate.

De miercuri, ora 10:00, până joi, ora 10:00, intră în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și zonele montane. Sunt prognozate averse torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, descărcări electrice și grindină de mici, posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 30-40 l/mp în intervale scurte.

Situația se agravează miercuri după-amiază. Între 1 iulie, ora 15:00, și 2 iulie, ora 06:00, un cod portocaliu de vreme severă va afecta Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali. Sunt așteptate vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. În unele zone se pot acumula peste 50-60 l/mp.

Joi, 2 iulie, între orele 10:00 și 21:00, canicula se restrânge în Maramureș, Transilvania și nordul și centrul Moldovei, unde rămâne în vigoare un cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade, iar disconfortul termic se va menține ridicat.

Pentru municipiul București, ANM anunță o schimbare accentuată a vremii. În intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, vremea va deveni instabilă, cu averse torențiale de 20-40 l/mp și izolat peste 50 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 60-80 km/h și grindină. Temperatura maximă va fi în jurul a 31 de grade, iar minima între 18 și 20 de grade.