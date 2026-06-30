Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, marţi, în intervalul 08:00 - 21:00, urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 36 de localităţi din 18 judeţe - Alba, Bihor, Braşov, Buzău, Cluj, Călăraşi, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea şi Vâlcea, dar şi Bucureşti, unde s-a intervenit/se intervine pentru evacuarea apei din două case, cinci curţi, trei beciuri/subsoluri şi pentru degajarea a 144 copaci prăbuşiţi, un stâlp, pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la acoperişurile a 24 imobile, fiind înregistrat un deces şi 26 autoturisme avariate.

La momentul raportării sunt intervenţii în desfăşurare la nivelul a şapte judeţe - Bihor, Buzău, Galaţi, Hunedoara, Ilfov, Mureş şi Tulcea, dar şi şi municipiul Bucureşti.

De asemenea, pentru informarea populaţiei, au fost emise 48 mesaje prin sistemul RO-ALERT, în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 27 judeţe - Arad, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Brăila, Buzău, AR, BH, Cluj, Călăraşi, Caraş Severin, Constanţa, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Maramureş, Mureş. Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timişoara, Teleorman şi Bucureşti.

O persoană a murit în timpul furtunii, în județul Ilfov. Un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) anunță primul deces provocat de furtuna puternică de marți seară. Tragedia s-a produs în localitatea Găneasa, județul Ilfov, unde un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers.

Potrivit DSU, la sosirea echipajelor de intervenție, victima era încarcerată și prezenta leziuni incompatibile cu viața.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările pe durata avertizărilor meteorologice, să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare, să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ și să urmărească permanent informările oficiale privind evoluția vremii.