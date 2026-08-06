Furnizorul de apă anunță că alimentarea cu apă va fi reluată treptat, în funcție de refacerea stocului de apă și de stabilizarea sistemului de distribuție, scrie News.ro.

Compania Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă din județul Prahova, anunță că, din cauza scăderii stocurilor de apă în captarea care asigură alimentarea orașului Urlați, furnizarea apei este oprită temporar, miercuri.

„Hidro Prahova S.A. informează abonații că, astăzi, 6 august 2026, pentru refacerea stocului de apă din Frontul de Captare Bălțești, pe fondul consumului ridicat înregistrat în această perioadă, este necesară întreruperea temporară a furnizării apei”, au transmis reprezentanții firmei în mediul online.

În orașul Urlați, apa este sistată în intervalul orar 12:00 – 16:00, în timp ce în localitățile componente Valea Urloii, Cherba și Valea Seman restricțiile sunt valabile între orele 11:00 și 18:00.

Furnizarea apei va fi reluată treptat, în funcție de refacerea stocului de apă și stabilizarea sistemului de distribuție, precizează compania.