De asemenea, a fost descoperit plumb în instalaţiile interioare vechi ale unor clădiri publice, potrivit unui comunicat de presă publicat, joi, pe site-ul instituţiei.

"În principalele zone de aprovizionare (Alba Iulia, Sebeş, Aiud, Cugir, Blaj), apa a fost sigură din punct de vedere sanitar. Neconformităţile depistate au fost, în general, minore şi au vizat parametri indicatori (ex: fierul) care afectează aspectul sau gustul apei, nu sănătatea consumatorilor", se menţionează în comunicat.

Potrivit DSP Alba, au existat cazuri izolate de neconformităţi, gestionate rapid de autorităţi şi operatori. Astfel, s-au constatat depăşiri ale valorii de plumb "identificate exclusiv în instalaţiile interioare vechi ale unor clădiri (şcoli, instituţii), nu în reţeaua publică stradală".

Unde au fost găsite depășiri de plumb

O informare postată pe pagina de Facebook a DSP Alba arată că aceste depăşiri au fost înregistrate în Alba Iulia, Albac şi Săsciori.

"În toate cazurile, s-a interzis utilizarea apei din acele reţele interioare până la remediere", au precizat reprezentanţii DSP Alba.

În ceea ce priveşte clorul rezidual, s-au înregistrat erori temporare de dozare a clorului în Zlatna, Abrud şi Aiud.

"Acestea au fost corectate în maximum 5 zile, iar populaţia a fost avertizată să fiarbă apa sau să evite consumul pe perioada respectivă", se arată în comunicat.

Aceeaşi sursă mai arată că "bacterii (Coliforme, E. Coli) au fost depistate în câteva sisteme mici (ex: Albac, Lunca Arieşului) din cauza unor deficienţe de clorinare. S-au efectuat de urgenţă spălări şi dezinfectări ale reţelei, iar apa a fost declarată sigură după remedieri".

Conform comunicatului, zona Ocna Mureş a fost cea mai afectată de depăşiri ale parametrului fier, din cauza conductelor vechi.

"Deşi fierul nu prezintă un risc pentru sănătate la aceste valori, el afectează culoarea şi gustul apei. Operatorul a efectuat spălări repetate ale reţelei pe tot parcursul anului pentru a diminua fenomenul", arată DSP Alba.

Depășiri de nitrați și restricții de consum

În comunicat se mai menţionează că la sistemul de apă din Lunca Mureşului (Roua Ardealului) s-au înregistrat depăşiri ale valorii la nitraţi în trei rânduri, impunându-se interdicţia utilizării apei de fiecare dată până la remedierea problemei de tratare.

DSP Alba mai arată că a monitorizat 160 de surse publice (fântâni şi izvoare).

"Dintre acestea, 66 au fost interzise la consum (30 de fântâni şi 36 de izvoare) din cauza neconformităţilor. Primăriile au obligaţia să afişeze la loc vizibil că 'apa nu este bună de băut'", se mai spune în comunicat.

Printre măsurile întreprinse de DSP Alba se numără notificarea imediată a consumatorilor afectaţi (recomandări de fierbere a apei sau interdicţii de consum), respectiv verificarea remedierilor efectuate de operatori (spălări reţele, înlocuiri conducte, reglaje instalaţii de clorinare).

"Concluzie: în anul 2025, apa potabilă din judeţul Alba a fost conformă standardelor de sănătate în marea majoritate a timpului şi a teritoriului. Toate neconformităţile semnalate au fost gestionate, iar populaţia a fost informată cu privire la măsurile de protecţie necesare acolo unde a fost cazul", mai arată Biroul de presă al DSP Alba.