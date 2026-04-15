În 15 mai, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) urmează să judece recursul în dosarul său de conflict de interese, instrumentat de Agenția Națională de Integritate. Miza este mare — mandatul său de primar ar putea fi în pericol.

Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, Dominic Fritz a declarat că nu se ”uită deloc cu teamă la această dată".

Ce este dosarul ANI și de ce contează

Totul pornește de la o acuzație a Agenției Naționale de Integritate (ANI). Fritz a semnat pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în favoarea unei persoane din anturajul său, ceea ce ar reprezenta un conflict de interese.

Curtea de Apel Timișoara a confirmat, în februarie, concluzia ANI în această privință. Acum, dosarul a ajuns la cel mai înalt nivel al sistemului judiciar din România, iar decizia ICCJ va fi cea care va conta.

Dacă Înalta Curte menține verdictul instanțelor anterioare, Fritz riscă să fie declarat incompatibil și să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei — unul dintre cele mai mari orașe din România.

Pe lângă funcția de primar, ar putea fi pusă în discuție și poziția sa de președinte al USR, partid aflat acum la guvernare.

„Am 100% încredere că dosarul n-are nicio legătură cu realitatea"

Dominic Fritz a respins categoric acuzațiile, susținând că judecătorii de la Înalta Curte vor ajunge la aceeași concluzie.

„Am 100% încredere în faptul că acest dosar n-are nicio legătură cu realitatea. Este vorba despre un PUZ care s-a făcut înainte să ajung eu primar. Și cred că Înalta Curte va vedea foarte bine aceste fapte. Și de aceea, nu mă uit deloc cu teamă la această dată", a declarat Dominic Fritz pentru Știrile Pro TV.

Argumentul primarului este că PUZ-ul în cauză ar fi fost inițiat și demarat înainte ca el să preia funcția de primar al Timișoarei.

Prin urmare, susține Fritz, nu poate fi vorba de un conflict de interese, deoarece nu el a pus în mișcare procesul respectiv.

Ce se va întâmpla dacă ICCJ îi dă dreptate ANI

Întrebat ce va face dacă verdictul va fi nefavorabil, Dominic Fritz nu a dat un răspuns clar.

„Dacă se va întâmpla asta, atunci voi reevalua situația", a spus primarul Timișoarei.

De asemenea, întrebat dacă ”reevaluarea” ar putea include și renunțarea la funcția din partid — adică la președinția USR — Fritz a preferat să evite un angajament public:

„Vom... vom vedea care este verdictul, să vedem dacă chiar va fi în 15 mai, pentru că mai este, de exemplu, și un proces la Curtea Europeană, la CJUE, într-o speță similară, unde trebuie să vedem care sunt concluziile europene. Deci, haideți să vedem, să ajungem acolo."

„Este un dosar ridicol, este un dosar politic"

„Încă o dată, este un dosar ridicol, este un dosar politic și mă aștept să ajungă și judecătorii de la Înalta Curte la această concluzie", a mai afirmat liderul USR.