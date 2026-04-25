Primii militari care vor folosi K9 Thunder au făcut deja un program de instruire la producator. Armata Română va cheltui aproape un miliard de dolari pentru programul de înzestrare a Forțelor Terestre cu obuziere K9 Thunder, de ultimă generație. În total, pentru trei batalioane de artilerie vor fi cumpărate 54 de obuziere, 36 de vehicule de alimentare cu muniție și 18.000 de obuze.

Locotenent Andrei Munteanu, Batalionul 285 Artileri Vlaicu Vodă: ”Mobilitatea și puterea de foc sunt punctele forte ale acestui sistem, atingând până la 40 de kilometri, un foc eficace și, după cum se vede, blindajul dăruiește protecție militarilor care se află în interior.”

Obuzierele pot atinge până la 70 de kilometri pe oră și ceva mai putin pe teren accidentat. Echipajul va fi format din 5 militari, care vor putea executa foc împotriva unor puncte de comandă, radare sau baterii de artilerie inamice.

Plutonier Florin Sarcă, Batalionul 285 Artileri Vlaicu Vodă: ”Are un blindaj extraordinar de bun. Faptul că poate trage și poate părăsi poziția de tragere imediat este un alt atu. Și calibrul NATO este un alt atu, astfel încât dacă pe câmpul de luptă vom rămâne fără muniție, putem împrumuta de la alți colegi.”Primele 18 obuziere autorpopulsate K9 Thunder fabricate în Coreea de sud și 12 stații de încărcare cu muniție vor ajunge la Forțele Terestre în toamnă. Restul, până la 54, dar și multe alte echipamente vor fi asamblate la fabrica deschisă de coreeni în județul Dâmbovița.

Tehnica folosită de Forțele Terestre poate fi văzuta în Parcul Carol I din București până duminică, 26 aprilie, când forțele speciale de la Buzău vor face salturi cu parașuta.