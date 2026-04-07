„Trei persoane au murit, alte 12 au fost rănite. Inamicul a atacat cu o dronă FPV un autobuz urban chiar în centrul oraşului Nikopol”, a anunţat iniţial şeful Administraţiei Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganza.

Ulterior, preşedintele Volodimur Zelenski a anunţat că au murit 4 persoane, iar 16 au fost rănite.

„În prezent, 7 persoane se află în spital în urma loviturii unei drone FPV ruseşti asupra oraşului Nikopol, care a lovit un autobuz urban obişnuit. Alte 9 persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Din păcate, patru persoane au murit”, a declarat Zelenski.