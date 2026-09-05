Măsura, făcută publică de CNBC, are ca scop diversificarea riscurilor și obținerea unor randamente superioare din alte clase de active, transmite news.ro.

Conducerea Norges Bank Investment Management (NBIM) a transmis Ministerului norvegian de Finanţe recomandarea de a reduce ponderea obligaţiunilor guvernamentale în indicele de referinţă al portofoliului, de la 70% la 50%. Fondul susține că acest nou nivel va menține lichiditatea necesară în perioade de turbulențe pe piețe, permițând în același timp alocarea de capital către active cu un potențial de randament mai ridicat.

Reconfigurarea portofoliului de obligațiuni

Dacă propunerea va fi adoptată, expunerea pe titlurile Trezoreriei SUA în portofoliul de obligațiuni al NBIM ar scădea treptat de la 34,1% la 21,9%. Similar, ponderea obligațiunilor guvernamentale din zona euro ar coborî de la 16,8% la 14,1%, în timp ce cea a obligațiunilor guvernamentale japoneze ar crește de la 4,6% la 7,4%.

De asemenea, NBIM propune o schimbare de metodologie: obligațiunile guvernamentale să fie ponderate în funcție de valoarea de piață, și nu în funcție de produsul intern brut (PIB), invocând nivelurile ridicate ale datoriei publice în aproape toate economiile dezvoltate.

Un semnal sensibil pentru piața americană

Această posibilă reducere a expunerii vine într-un moment delicat pentru piața titlurilor Trezoreriei SUA, unde randamentele obligațiunilor pe termen lung au atins maximele ultimului deceniu, pe fondul îngrijorărilor legate de situația fiscală și de creșterea datoriei americane.

Economistul Mohamed El-Erian a subliniat impactul psihologic al acestei decizii, avertizând că investitorii tradiționali în obligațiuni americane (precum Japonia, China și țările din Golf) se află deja sub presiune. Referindu-se la planul fondului norvegian, El-Erian a declarat pentru CNBC: „Dimensiunea nu este mare, dar semnalul că deţinătorii şi cumpărătorii tradiţionali devin mai puţin de încredere este unul foarte important”.

Pivot către obligațiuni corporative și titluri ipotecare

Pentru a compensa reducerea titlurilor de stat, NBIM intenționează să majoreze puternic expunerea pe instrumentele americane cu venit fix care nu sunt emise de guvern. Ponderea acestora, incluzând obligațiunile corporative, ar urma să urce de la 16,2% la 27,6%.

CEO-ul NBIM, Nicolai Tangen, și guvernatorul Băncii Centrale a Norvegiei, Ida Wolden Bache, consideră că fondul poate obține prime de randament mai mari prin diversificarea către active mai riscante, precum titlurile garantate cu ipoteci. Potrivit celor doi, aceste instrumente tind să evolueze în direcție opusă acțiunilor în perioadele de criză și ar putea contribui la reducerea volatilității generale a portofoliului.

Avertisment sever legat de boomul Inteligenței Artificiale

În prezent, Fondul Suveran al Norvegiei deține aproximativ 1.650 de miliarde de dolari în acțiuni și 592 de miliarde de dolari în instrumente cu venit fix, controlând prin participațiile sale aproape 1,5% din totalul acțiunilor companiilor listate la nivel global.

Fondul, creat în 1998 pentru a investi veniturile Norvegiei din petrol, a înregistrat profituri record în ultimele trimestre datorită expunerii masive pe companiile tehnologice americane și asiatice, precum și pe firmele care au beneficiat de boomul inteligenței artificiale (AI), inclusiv producătorii de semiconductori.

Cu toate acestea, leadershipul fondului emite avertismente clare. Nicolai Tangen a precizat că asemenea randamente nu sunt sustenabile în cazul unei scăderi puternice a piețelor, amintind că în primul trimestru din 2025 fondul a înregistrat o pierdere de 40 de miliarde de dolari, pe fondul scăderii apetitului pentru risc al investitorilor.

Un test de stres realizat recent de NBIM arată că o corecție severă a companiilor și activelor asociate inteligenței artificiale ar putea șterge aproximativ 740 de miliarde de dolari, echivalentul a 35% din valoarea totală a fondului.