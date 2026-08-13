Culmea, părinții spun că cei mici refuză, acum, dulciurile tradiționale și cer „bomboanele lui Haaland”, după ce l-au văzut pe fotbalistul vedetă ronțăind morcovi.

Erling Haaland tocmai a intrat în Cartea Recordurilor, pentru goluri înscrise în diferite competiții. La Cupa Mondială din Statele Unite, fotbalistul superstar nu doar că a marcat de șapte ori pentru Norvegia, dar a dominat și ecranele televizoarelor în reclamele unui mare distribuitor de legume. Iar în clipuri care au făcut ocolul rețelelor sociale, atacantul de la Manchester City apare mâncând cu poftă morcovi.

Pasiunea sa pentru alimentația sănătoasă a transformat modestul morcov într-un simbol al succesului sportiv, impulsionând vânzările de legume autohtone până la niveluri record.

Andreas Moksnes Ldir, consilier la Agenția Norvegiană pentru Agricultură: „Credem că aici se manifestă într-o oarecare măsură «efectul Haaland». Faptul că Haaland și alți sportivi norvegieni promovează fructele și legumele norvegiene contribuie la creșterea interesului consumatorilor. Vânzările de morcovi norvegieni au fost foarte bune în această vară. Cu aproximativ o sută de tone mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.”

Copiii cer acum „bomboanele lui Haaland”

Cum Haaland este idolul copiilor, a lansat o modă în obiceiurile lor culinare.

Părinții spun că cei mici refuză acum dulciurile tradiționale și, culmea, cer insistent morcovi, pe care îi consideră „bomboanele lui Haaland”.

Marianne Røed Steinskogen, manager general la Øverland Community Supported Agriculture: „Aceștia sunt foarte gustoși. Am auzit că cei mici ronțăie acum «bomboane Haaland», adică morcovi.”

Marianne Røed Steinskogen, manager general la Øverland Community Supported Agriculture: „Păi am început să fim interesați de fotbal datorită lui Haaland, acum el ne-a făcut poftă de morcovi. Aceștia sunt morcovi pentru o gustare sănătoasă!”