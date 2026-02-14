Autoritățile locale au fost obligate să curețe locul în 60 de zile.

Haine vechi, plastice de tot felul și cauciucuri uzate. Asta au găsit comisarii Gărzii de Mediu pe un teren de 3 hectare și jumătate de la marginea Aradului.

Viorica Graur, comisar șef Garda de Mediu Arad: „Cu ajutorul dronei am văzut deșeuri menajere aruncate, amestecate, cauciucuri, dar, în mare parte din deșeuri, sunt haine vechi.”

Grav este că groapa ilegală de gunoi se află la câteva zeci de metri de un cartier de case. Mirosul este insuportabil, spun localnicii.

Localnic: „Vara nu se poate sta. Iarna mai dau foc și atunci nu se poate ieși afară, că ei duc gunoaie din toate părțile.”

Localnic: „Suntem într-o groapă de gunoi aici, la doi pași de centru. Am vrut să-mi vând casa, că nu am mai putut, dar nu vrea să cumpere nimeni.”

Autoritățile locale au la dispoziție 60 de zile să curețe zona.

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: „Primăria Arad a început demersurile pt curățarea terenului cu operatori specializați. Se iau măsuri pt a preveni noi depozitări ilegale.”

Dacă situația nu va fi rezolvată, Primăria Arad riscă o amendă între 50 și 100.000 de lei.