Imaginile cu agresiunea surprinse de camera video din holul blocului din Pipera, unde locuia femeia, au fost ridicate de Poliție, urmând să devină probe la dosar. Din imagini rezultă că intre general și femeie are loc o ceartă care degenerează rapid, el o prinde de mâini, femeia se smulge și îl lovește în zona feței, iar apoi el se năpustește cu o ploaie de lovituri cu pumnii și picioarele, chiar și cu victima căzută la pământ. După câteva secunde renunță și pleacă, iar victima îl urmează.

Generalul în rezervă Dorin Ioniță, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit împușcat vineri dimineață în locuința sa de vacanță din județul Prahova. Descoperirea macabră a avut loc la scurt timp după ce fostul comandant al forțelor întrunite părăsise domiciliul înarmat cu un pistol, în urma unui conflict domestic care a culminat cu emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Potrivit surselor judiciare, polițiștii au fost alertați în jurul orei 8.00 de o rudă a generalului, care a indicat locația din Prahova. La fața locului, oamenii legii l-au descoperit pe Dorin Ioniță fără suflare în zona garajului, iar în imediata apropiere a fost găsit pistolul de calibrul 9 mm, deținut legal de acesta. În prezent, a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, iar anchetatorii iau în calcul toate variantele. Ministerul Apărării Naționale a fost înștiințat și a confirmat identitatea victimei.

Cum a pornit tragedia

Totul a început joi seară, când o femeie de 46 de ani, care locuiește într-un cartier rezidențial de la marginea orașului Pipera, a sunat la 112 să anunțe că este agresată fizic de un bărbat. Polițiștii s-au deplasat la adresă, l-au identificat pe bărbatul de 61 de ani și i-au impus un ordin de restricție pentru cinci zile. Opt ore mai târziu, un alt apel la 112 anunța că bărbatul a părăsit locuința, înarmat cu un pistol. Cea care a sunat la 112 era soția generalului în rezervă. Aceasta le-a explicat polițiștilor că este îngrijorată, întrucât bărbatul a părăsit locuința și avea asupra lui un pistol de 9 mm.

Imediat, forțele de ordine au intrat în alertă. Unele echipaje de poliție s-au deplasat la adresa primei femei care a fost agresată, de teamă ca întreaga situație să nu escaladeze, în timp ce alte patrule au încercat să îl depisteze pe general, fără succes. În paralel, rudele au încercat să ia legătura cu el pentru a-l convinge să renunțe la orice gest extrem. A urmat apoi descoperirea din Prahova.

Dorin Ioniță a avut o carieră militară strălucită. Acesta a fost comandant al Forțelor Întrunite ale Armatei României și a desfășurat misiuni sub egida ONU în Africa, inclusiv în Congo, în calitate de observator militar. De asemenea, generalul a coordonat parada militară de Ziua Națională de la Arcul de Triumf din anul 2019.