Filmul distrugerii minei rusești descoperite aproape de Eforie. Detonarea a cutremurat ferestrele hotelurilor

Dispozitivul construit să distrugă și o navă de mare tonaj a fost observat de echipajului unui yaht în timp ce plutea în derivă, chiar pe culoarul navigabil, tranzitat de zeci de ambarcațiuni.

În momentul în care a fost detonat, s-au cutremurat ferestrele hotelurilor din sudul litoralului.

Alerta a fost dată de câțiva prieteni aflați pe un yaht în largul mării. Era ora 18 când oamenii au văzut dispozitivul mortal plutind în valuri.

”Am ieșit la pescuit guvizi și eram gata-gata să pescuim o mină. Noi stăm aici, adică vin... așteptăm să vină niște vapoare. Stăm pe loc. Stăm la 100 de metri distanță să nu... Doamne ferește!".

Liviu Zaharia este cel care a sunat la 112.

"- Între Eforie Nord și Eforie Sud... o mină!

- Să stați departe când bubuie!".

Liviu Zaharia, martor ocular: ”Am ieșit cu un grup de prieteni cu o ambarcațiune, mergeam la pescuit, ne îndreptam către platoul Tuzla și am observat ceva pe apă. Ne-am apropiat cred că 50-100 de metri și am constatat că este mină".

Zona este tranzitată zilnic de zeci de ambarcațiuni de agrement.

Liviu Zaharia, martor ocular: ”Am sunat la 112, am ținut legătura prin WhatsApp cu un reprezentant ISU. Am trimis locația și am păzit-o aproximativ 50 de minute până a sosit un echipaj al Gărzii de Coastă. Între timp chiar am redirecționat o ambarcațiune civilă care tranzita acea zonă".

De la începutul războiului, au fost descoperite 20 de mine

Scafandrii militari au izolat zona, iar comandantul echipei s-a apropiat de mină.

Scafandru militar: "Mina a fost proiectată pentru a distruge o navă de suprafață, deci efectele detonării asupra acestei nave sunt devastatoare".

Ca să detoneze mina, militarii au montat un sistem de capse. Acestea sunt acționate de la cel puțin doi kilometri distanță. Pe plajă, oamenii au auzit tunetul făcut de dispozitivul distrus.

Turist: ”O bubuitură puternică, de am zis că mi-a spart geamurile la autorulotă. Când am ieșit afară, lumea era ieșită din rulote și se uita în partea aia spre mare".

De la începutul războiului în Ucraina, au fost descoperite în derivă 20 de mine. Patru au ajuns în apele turcești, una chiar aproape de Istanbul, o alta la bulgari, iar două au intrat în apele teritoriale ale României.

Cea din urmă a fost localizată între cele două Eforii, iar prima, în martie, la 70 de kilometri travers de Capul Midia. Restul dispozitivelor pluteau între Insula Șerpilor și Odesa.

Corneliu Pavel, ofițer de presă Statul Major al Forțelor Navale: "Aceasta a fost cea de a doua mină marină care a venit din raioanele situate la nord de apele teritoriale ale României".

Mina este capabilă să scufunde o ambarcațiune

Dispozitivul descoperit acum este de producție sovietică și este identic cu cel de acum patru luni. Are în jur de 200 de kilograme, iar încărcătura explozivă - de aproximativ 20 de kilograme - este capabilă să scufunde o ambarcațiune.

Tocmai de aceea, de la începutul conflictului în Ucraina, când Marina Rusă a emis o evertizare oficială privind prezența a 400 de mine marine în derivă, România a format o centură de protecție.

Pornind de la gurile Dunării, la Sulina și până la Mangalia, în largul mării patrulează mai multe ambarcațiuni militare, vedete ale Gărzii de Coastă, dar și elicoptere. 30 de kilometri pătrați sunt scanați zilnic.

De asemenea, comandanții navelor comerciale, dar și de agrement, au obligația să anunțe dacă văd obiecte suspecte în largul mării, iar coordonatele sunt comunicate autorităților civile și militare. Autoritățile îi sfătuiesc și pe turiști să procedeze la fel.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 01-08-2022 17:44