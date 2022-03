"Faceți cunoștință cu Patron”. Câinele folosit de salvatorii din orașul ucrainean Cernihiv pentru depistarea minelor

Orașul se află în apropierea graniței cu Belarus și la aproximativ 100 de kilometri nord de Kiev. Din cauza bombardamentelor, Chernihiv este deconectat de la rețeaua de energie electrică, iar mai multe cartiere ale orașului de 300.000 de locuitori au rămas fără apă.

Totodată terenurile din apropierea orașului sunt minate de ruși pentru a provoca daune armatei ucrainene.

Salvatorii din Cernihiv au postat o fotografie cu un câine din echipa pirotehnică care găsește minele îngropate în pământ.

"Faceți cunoștință cu Patron. Are doi ani. Este un suflet mare și este mascota pirotehniștilor noștri din Cernihiv. Îi însoțește mereu peste tot. Apropo, îi place brânza, așa că băieții noștri îl recompensează uneori", au scris salvatorii ucraineni.

