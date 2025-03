Fermierii care cultivă legume în sere ar putea primi mai mulţi bani. Noi condiții pentru cultivatorii de tomate

În felul acesta, piaţa de legume româneşti va fi mai variată. Sunt modificări pe care Ministrul Agriculturii intenţionează să le aducă anul acesta programului Tomata.

Din consumul total de legume al românilor, 70 la sută sunt tomate. Însă condiţiile pentru cei care le cultivă s-ar putea schimba în 2025. Până acum, un fermier primea 3.000 de euro, indiferent de suprafaţa cultivată. Anul acesta, ar putea primi câte 1.500 de euro pentru fiecare mie de metri pătraţi.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Ne dorim ca tot timpul anului să nu mai avem decât în luna mai o abundență de tomate, să avem tot timpul anului aceste legume pe mesele românilor."

Condiţia ar fi ca, pe jumătate din teren, să planteze roşii, iar pe restul, alte legume. Doar fermierii care au o mie de metri pătraţi vor fi obligaţi să pună exclusiv tomate pe toată suprafaţa. Daniel Zafiu, fermier: „Vor fi mult mai multe produse autohtone față de cele care vin din import." În plus, ar putea fi evitată suprapopularea pieţei cu roşii doar în anumite perioade din an. Cristian Voican, fermier: „Piața are nevoie și de alte legume, nu numai roșii. Trebuia de la început să fie acest program." Ion Păunel - Preşedinte Sindicatul Producătorilor din Olt: „Avem cel puțin la nivel de România peste 4-5 mii de fermieri care au suprafețe mult mai mari, adică 3.000, 4.000, 5.000. Și acei fermieri care câștigau doar 3.000 de euro se pot duce, în cazul a 5.000 de metri pătrați, la 7.500 de euro." Programul "Usturoiul" continuă și în 2025 Și programul "Usturoiul" are viitor în 2025, dar ministrul Agriculturii vrea ca recolta celor înscrişi în program să ajungă direct în spaţiile de vânzare sau în fabrici de procesare. Valentin Jecu, producător de usturoi: Până acum, dacă își vindea marfa pe ici, pe colo, pe unde putea, acum se pot institui și ei într-o formă juridică, își pot duce marfa într-o cooperativă și de acolo către marii retaileri." Anul trecut, în programul Tomata s-au înscris aproape 25.000 de fermieri, cei mai mulți de până acum, care au produs în total 70.000 de tone de roșii. În programul "Usturoiul" au fost 2.700 de înscrişi.

