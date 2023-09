„Ferma de artă din România”, un spațiu pitoresc destinat artiștilor. Sute de turiști vin anual la expoziții

Aici pot veni să lucreze și tineri, cărora li se asigură cazare, spații de lucru și de expoziție.

Totul a început în urmă cu 12 ani, atunci când soții Victoria și Marian Zidaru au decis să se retragă din București, într-un loc plin de liniște și inspirație. Au ales casa părintească a Victoriei, din Liteni, acolo unde au început să construiască mai multe ateliere pentru artiști.

Cea mai veche mărturie a locului datează din 1463, din timpul lui Ștefan cel Mare.

Victoria Zidaru, sculptor: „Avem această satisfacție, că ideea lui Marian a fost bună și că mai ales zona aceasta, sudul Bucovinei, are nevoie de această formă de artă. El a insistat dintotdeauna, de când a văzut pentru prima oară acest spațiu, a vrut să rămânem aici definitiv."

Marian Zidaru, sculptor: „A fost această șură, destul de afectată, căzuse un pic într-o parte. Am reparat-o, am înlocuit materialele putrede și am transformat-o în propriul meu atelier."

În aceste zile, șase artiști s-au reunit la ferma de artă din Liteni pentru a lucra la un proiect comun - Rural Noul Urban - un concept care gândește revenirea la sat într-o formă modernă.

Bianca Mann, artist: „Am încercat să vedem ce ar însemna o revenire la sat în zilele noastre, în momentul în care noi venim cu un set de comportamente specific urbane. Și atunci să vedem care e confluența acestor două concepte."

Daniela Pălimaru, artist: „Genul acesta de rezidență, exact ca o gură de aer pentru un artist care lucrează în oraș. Inevitabil îți vin alte idei. Plus comunicarea cu ceilalți artiști este foarte importantă.”

Cătălin Bădărău, sculptor: „Mi-am propus să lucrez cu lucrurile pe care le găsesc aici și, eventual, cu tehnicile și metodele de lucru folosite în mediul rural. Și să vin cu cât mai puține materiale din afară”.

Sute de turiști vizitează anual ferma de artă din Liteni. Dincolo de frumusețea peisajului, oamenii vin pentru expoziții, lansări de carte și concerte de muzică clasică.

Dată publicare: 04-09-2023 07:23