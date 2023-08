Singurul loc din țară unde aproape toți localnicii cultivă smochini. Zona a devenit foarte atractivă pentru turiști

Așa că le-a fost dedicat un festival, al doilea din Europa, pe lângă cel din Macedonia. Oamenii au renunțat la grădinile tradiționale și au înființat livezi care-i ajută să-și rotunjească veniturile.

Mulți localnici din Șvinița s-au orientat spre ceva mai exotic după ce au renunțat de ani buni la culturile tradiționale.

Leoposa Petrovici, localnică, proprietara livezii de smochini: „Grădină de legume, cartofi și am pus smochini. Se adaptează mai bine la secetă”.

Festivalul Smochinelor de la Svinița, ajuns la a 24-a ediție, atrage turiști din toată țara. Localnicii știu cum să atragă mușterii.

Turistă: „Clătite cu smochine și gogoașă. E o premieră”.

Localnică: „Dulceață de smochine, gem de smochine, țuică de smochine, la 54 de grade, uitați, o prăjitură cu smochine”.

Nicolae Iovanovici, localnic: „De la un milion palinca, dulceața - 20, gemul 25, smochinele 10 lei kilogramul proaspete”.

Datorită acestei ocupații care aduce venituri bunicele, zona a devenit foarte atractivă.

Elena Popescu, localnică: „Am stat cu chirie ani și ani de zile. :a ultima casă unde am stat peste 10 ani am pus câțiva smochini. Am început să facem și noi produse din smochine și așa am cumpărat și casa”.

Cazacu Daniela, localnică: „Am vândut un apartament în Craiova și am cumpărat o casă cu livadă”.

Cei care lucrează în străinătate vin acasă când e vremea recoltei.

Cornelia Petrovici, localnică: „Muncesc în Italia, dar pe timp de vară venim în concediu să facem produsele din smochine”.

Nicolae Curici, primar Șvinița: „Toți cei care vor să iasă pe piață își plantează în fiecare an cât mai mulți smochini, cu irigații, cu tot ce trebuie”.

Suprafețele cultivate cu smochin în Clisura Dunării însumează deja zeci de hectare, favorizate de temperaturile din ce în ce mai mari în această zonă.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 28-08-2023 09:09