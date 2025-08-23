Feribotul de la Bechet a fost suspendat. Care sunt motivele pentru care nu se mai poate trece pe acolo în Bulgaria
Dacă plănuiați să ajungeți în Bulgaria pe la Bechet, trebuie să știți că feribotul nu mai circulă în această perioadă.
Autoritățile au luat decizia din cauza debitului scăzut al Dunării și a vântului puternic din zonă.
Momentan, nu se poate estima când vor fi reluate cursele feribotului. Până atunci, puteți folosi celelalte puncte de trecere a frontierei spre Bulgaria. Însă, trebuie să luați în calcul că autoritățile din țara vecină fac reparații pe Podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse și se circulă cu dificultate.