Feribotul de la Bechet a fost suspendat. Care sunt motivele pentru care nu se mai poate trece pe acolo în Bulgaria

Stiri actuale
23-08-2025 | 08:23
×
Codul embed a fost copiat

Dacă plănuiați să ajungeți în Bulgaria pe la Bechet, trebuie să știți că feribotul nu mai circulă în această perioadă.

autor
Roxana Vlădășel

Autoritățile au luat decizia din cauza debitului scăzut al Dunării și a vântului puternic din zonă.

Momentan, nu se poate estima când vor fi reluate cursele feribotului. Până atunci, puteți folosi celelalte puncte de trecere a frontierei spre Bulgaria. Însă, trebuie să luați în calcul că autoritățile din țara vecină fac reparații pe Podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse și se circulă cu dificultate.

Sursa: Pro TV

Etichete: Bulgaria, feribot, bechet,

Dată publicare: 23-08-2025 07:57

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Un feribot a luat foc pe mare, în largul coastelor indoneziene. Trei oameni au murit, iar alți 568 au fost salvați. VIDEO
Stiri externe
Un feribot a luat foc pe mare, în largul coastelor indoneziene. Trei oameni au murit, iar alți 568 au fost salvați. VIDEO

Un feribot cu pasageri a luat foc în largul coastelor indoneziene, iar echipele de intervenţie au anunţat luni că peste 560 de persoane au fost salvate şi trei au murit, relatează AP.

Feribot scufundat aproape de Bali. Sunt cel puțin patru morți confirmați
Stiri externe
Feribot scufundat aproape de Bali. Sunt cel puțin patru morți confirmați

Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața și 38 sunt încă date dispărute, după ce un feribot care transporta 65 de persoane s-a scufundat miercuri seara în drum spre insula indoneziană Bali.

O nouă legătură între România și Bulgaria. Pe unde vor putea ajunge șoferii în țara vecină
Stiri actuale
O nouă legătură între România și Bulgaria. Pe unde vor putea ajunge șoferii în țara vecină

Primarii din Tutrakan, Dimitar Stefanov, şi Olteniţa, Mihăiţă Beştea, au semnat miercuri documentele oficiale pentru construcţia unui feribot peste Dunăre între cele două oraşe, transmite BTA.

Cel puțin 78 de oameni au murit după ce un feribot s-a scufundat în Congo. Imagini terifiante
Stiri externe
Cel puțin 78 de oameni au murit după ce un feribot s-a scufundat în Congo. Imagini terifiante

Cel puțin 78 de persoane au murit după ce un feribot s-a răsturnat în Republica Democrată Congo.  

Program feribot Thassos 2024. Prețul unei călătorii pentru adulți, copii și tipul autovehiculului
Stiri Turism
Program feribot Thassos 2024. Prețul unei călătorii pentru adulți, copii și tipul autovehiculului

Pentru a ajunge în Thassos cu mașina, indiferent de ruta aleasă, trebuie să luați feribotul din Keramoti sau din Kavala.

Recomandări
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”
Stiri externe
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu
Stiri Politice
Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 August 2025

44:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12