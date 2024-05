Fenomen alarmant în Armata Română. Motivul pentru care tot mai mulți ingineri militari aleg să renunțe la carieră

Sunt nemulțumiți de salariile mici, deși locul de muncă le e asigurat încă de pe băncile Academiei.

Mai mult, ei sunt obligați prin contract să lucreze cel puțin 8 ani în domeniul militar.

Peste 1.000 de tineri învață la cele patru facultați ale Academiei Tehnice Militare din București, ajunsă acum la 75 de ani de existență.

Recent, instituția a inaugurat mai multe centre de excelență, ultimul fiind dedicat sistemelor de armament.

Studenții învață despre cele mai noi tehnologii din domeniu, de la drone până la componente ale transportoarelor blindate. Apoi, pun în practică noțiunile teoretice.

Alexandra Bănuț, studentă a Academiei Tehnice Militare: "Suntem trimiși la unități din toata țara. Am fost în București la unități în care am văzut foarte multe dotări noi. Am rămas impresionată și abia aștept să mă întorc în practică, să termin Academia și să lucrez cu toate echipamentele acelea".

Cei mai mulți dintre tineri aleg să studieze aici pentru siguranța unui loc de muncă. Maria își dorește o carieră în aviație.

Maria Noja, stundentă a Academiei Tehnice Militare: "De mica am fost pasionata de avioane si le urmaream traiectoria pe cer".

Reporter: Păi de ce nu v-ați făcut pilot?

Maria Noja, stundentă a Academiei Tehnice Militare: "Am urmat cursurile Aeroclubului României și sunt și pilot de planor".

Timotei va absolvi, la vară, Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare si speră să lucreze într-o agenție de cercetare.

Reporter: De ce militar și nu civil?

Timotei Tudor, student al Academiei Tehnice Militare: "Pentru că progesul tehnologic major l-am văzut în acest domeniu și am vrut să aprofundez ingineria aici".

Din pacate, salariul lui, potrivit MAPN, va incepe de la 3.500 de lei. Doar dacă va ajunge pe o funcție de comandă, va caștiga mai mult.

Reporter: De ce nu în civil, unde e mai simplu?

Mihaela Haimana, studentă a Academiei Tehnice Militare: "De ce să aleg simplu?".

Reporter: Păi sunt și salarii mai mari

Mihaela Haimana, studentă a Academiei Tehnice Militare: "Așa e, dar cred că ne motivează mai mult că servim Patria, că purtăm această uniformă. Nu toată lumea ajunger aici".

Pe lângă cazare și masă, studenții primesc și o soldă de grad, adică o sumă care crește anual o dată cu gradul militar. În primul an, aceasta începe de la câteva sute de lei. Apoi, la angajare, tinerii vor beneficia si de bani pentru chirie, hrană și echipament. Însă, va fi prea puțin pentru cei mai mulți dintre ei.

