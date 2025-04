Femeie de 88 de ani, surdo-mută, a murit arsă de vie în casă. Se deplasa cu un cadru și n-a avut nicio șansă de scăpare

Rudele au văzut fumul când casa era deja cuprinsă de flăcări. Au alergat spre ea, dar era prea târziu.

Nenorocirea s-a petrecut joi seară în localitatea Duda, lângă Huși.

Nepotul victimei: „Lemnele erau jos în cutie. Erau lemne și în sobă, dar nu aprinse. Era foarte precaută cu focul, nu s-a întâmplat niciodată.”

Bătrâna de 88 de ani locuia de ani buni împreună cu sora ei, o femeie cu doi ani mai mică, al cărei fiu venea din oraș aproape zilnic să le ajute la treburi. Joi seară, bărbatul lega via împreună cu mama sa în momentul în care a văzut fum.

Omul a alergat într-un suflet și a sperat până în ultima clipă că își va putea salva mătușa.

Nepotul victimei: „Am văzut fum sub streașină. Imediat am acționat, am luat o găleată cu apă. În timpul ăla au mai observat niște cetățeni de la magazin și veneau pregătiți. Ușa fiind de termopan a ars mocnit. Cred. Era topită tăblia de jos. Când am deschis, era lângă ușă cu cadrul. Am tras-o afară, am stropit-o cu apa, dar nu mai era. Luaseră foc hainele de pe ea.”

Pompierii de la Huși au stins incendiul şi s-au asigurat că nu mai sunt alte focare.

Sătenii spun că femeia se deplasa greu, cu un cadru, după un accident recent.

Localnică: „Era mută, vorbea prin semne. Surdă, trebuia să vorbești mai tare. Făcea treabă, era harnică. De când a căzut din toamnă, stă numai la pat.”

Vecină: „Nu umbla cu focul, nu umbla cu nimic, era foarte harnică, a fost gospodină în viața ei. Păcat, păcat mare, păcat ce s-a întâmplat, Doamne Maica Domnului.”

Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la instalația electrică, spun pompierii.

