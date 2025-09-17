O femeie din Gorj a rămas fără 46.000 de euro după ce a fost păcălită de un fost coleg de muncă. Ce îi spunea individul

17-09-2025 | 13:09
Politie

O femeie dintr-o comună din judeţul Gorj, bolnavă şi aflată în pragul depresiei, a fost înşelată cu 235.000 de lei (46.381 de lei) de către un tânăr cu care a lucrat în străinătate şi care îi cunoaşte bine situaţia personală.

autor
Mihaela Ivăncică

El i-a cerut bani minţind-o că este bolnav, apoi spunându-i că pe numele ei a fost deschisă o firmă, în străinătate, şi riscă probleme penale dacă nu plăteşte.

”La data de 16 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de o femeie de 45 de ani, din comuna Urdari, cu privire la faptul că în perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025, un tânăr de 29 de ani, din comuna Plopşoru ar fi indus-o şi menţinut-o în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase, în sensul că acesta ar suferi de anumite afecţiuni medicale, dar şi cu privire la faptul că femeia ar fi administratorul unei societăţi comerciale, înregistrată în Ungaria, care ar avea probleme cu legislaţia penală”, informează, miercuri, Poliţia judeţeană Gorj.

Potrivit sursei citate, în aceeaşi perioadă, tot în scopul dobândirii, în mod injust, de foloase patrimoniale, tânărul a contactat-o pe femeie, prezentându-se ca având mai multe calităţi, respectiv cea de poliţist, avocat şi judecător în Ungaria, împrejurări în care ar fi convins-o să-i remită diverse sume de bani, în cuantum total de aproape 235.000 de lei, pentru a-şi rezolva aşa-zisele probleme penale.

Cei doi se cunoșteau din Ungaria

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că femeia înşelată şi tânărul suspectat se cunosc, locuiesc în comune învecinate şi au lucrat împreună în Ungaria.

El a profitat de faptul că ştie situaţia personală a femeii, care este bolnavă de cancer şi în pragul depresiei şi, în primă fază, i-a cerut bani pretinzând că este bolnav. Apoi, pretinzând că are diverse calităţi, a minţit-o că pe numele ei a fost deschisă o firmă în Ungaria, iar pentru a evita eventuale probleme penale trebuie să trimită bani.

Ea s-a împrumutat la fiul ei pentru a trimite sumele cerute.

Tânărul este cercetat pentru înşelăciune în formă continuată, fiind vorba despre 137 de acte materiale.

La locuinţa sa din comuna Plopşoru poliţiştii au făcut o percheziţie în urma căreia au identificat mai multe probe şi sume de bani.

”După efectuarea percheziţiei domiciliare, cel în cauză a fost condus la sediul poliţiei, în baza mandatului de aducere, emis de organele de cercetare penală, iar după audiere, faţă de acesta a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Miercuri, reţinutul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale”, precizează Poliţia Gorj.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-09-2025 13:09

