Victima a fost transportată la spitalul județean din Baia Mare, iar medicii încearcă să o mențină în stare stabilă.

Salvatorii au avut o misiune contracronometru și au mers pe jos aproape un kilometru în zona Capra Neagră pentru a ajunge la femeie.

Între timp, pompierii din Borșa și Vișeu de Sus au intervenit pentru stingerea incendiului care se întinde pe o suprafață mare.

Până la această oră flăcările au fost localizate însă intervenția continuă pentru a elimina orice focar.

Pompierii atrag atenția în mod insistent că focul pus intenționat pentru curățarea terenurilor se sancționează cu amenzi de până la 15.000 de lei.