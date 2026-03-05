Împotriva ei există deja un ordin de protecţie, pentru că în trecut şi-a mai agresat sora. Scenele s-au petrecut seara, în localitatea Orăştie.

Suspecta de 26 de ani a fost observată de un echipaj de poliţie, aflat în patrulare, că se îndreaptă spre blocul surorii sale, deşi nu are voie.

Aşa că agenţii au urmărit-o şi au prins-o pe femeie în apartamentul surorii sale. Au descoperit apoi că aceasta avea la ea un cuţit de bucătărie, pentru care nu avea justificare.

Femeia a fost dusă la audieri, unde a povestit că a intrat în casă pentru că nu mai avea unde să stea. Locuise cu iubitul ei până acum, de care s-a despărţit.

Însă, pentru că în trecut au mai existat conflicte serioase între cele două, suspecta nu are voie să se apropie de sora ei, la o distanţă mai mică de 100 de metri, timp de 6 luni.

Aşa că magistraţii au decis arestarea ei, pentru încălcarea ordinului de protecţie.