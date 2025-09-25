Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Primarii spun că sarcinile lor sunt redistribuite sau digitalizate şi reuşesc astfel să facă o economie importantă din bugetele locale. Deciziile au stârnit în unele locuri nemulţumiri în rândul sindicatelor.

Primăria din Timişoara a decis să desfiinţeze 8 la sută din posturile care încărcau organigrama.

S-au tăiat 43 de locuri din care 32 erau ocupate. Noua organigramă a fost votată în consiliul local de USR, PSD, PNL și UDMR, chiar dacă la nivel național nu există consens pentru reforma administrației.



Dominic Fritz - Primar Timişoara: "Cu asta o să putem face o economie de peste 7 milioane de lei anual și aici e vorba să vedem unde putem lucra mai eficient."

Altfel s-ar fi cheltuit anul acesta 65 de milioane de lei, pentru plata salariilor din primărie. Cele mai multe disponibilizări sunt la patrimoniu, unde multe servicii au fost digitalizate.



Tiberiu Negrei - Preşedinte Sindicat: "Există o mare nemulțumire, colegii noștri mai mult ca sigur, care vor fi afectați de această reorganizare, vor apela la sprijinul sindicatului."



La Calafat, 80 la sută din bugetul primăriei se cheltuia cu salariile. Aşa că la începutul anului, au fost daţi afară 20 de oameni, majoritatea de la departamentul de fonduri europene.



Rodica Vătetiş - Şef Serviciu Resurse Umane: "S-au economisit undeva la 500 de mii de lei. Sarcinile au fost preluate între timp și s-au mai ușurat și prin digitalizare."



La Ovidiu, în judeţul Constanţa, s-au făcut economii de peste o jumătate de milion de euro, după eliberarea din funcţie a 50 la sută dintre angajaţi, acum un an.



George Scupra - Primar Ovidiu: "Vom continua gradual în șase luni încă o scădere, dar nu mai mult de zece la sută căci trebuie să funcționăm. Jumătate de milion de euro, înseamnă bani care au rămas în primărie pentru zona de funcționare, dar mai ales pentru proiecte."



La Luduş, în judeţul Mureş, s-a renunţat complet la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, iar poliţiştii locali au fost reduşi cu aproape jumătate.



Marius Dudilă - Administrator Public Primăria Luduş: "Am reușit să facem o deducere a cheltuielilor cu 2,8 milioane de lei anual. Mai avem uneori probleme, deoarece în serviciu au rămas foarte puțini oameni."



În total, 38 de persoane au fost disponibilizate, adică peste 15 procente.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













