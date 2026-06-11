Gânj, care este recidivist, a fost trimis în judecată și arestat preventiv în lipsă, fiind căutat din vara anului trecut.

De asemenea, despăgubirile de sute de mii de euro vor fi imputate statului român, având în vedere că Emil Gânj nu are nimic pe numele său, potrivit avocatului Adrian Cuculis.

Decizia instanței

"Condamnă pe inculpatul G. E. (trimis în judecată în lipsă), recidivist postcondamnatoriu, cetățenie română, fără ocupație, la pedeapsa detențiunii pe viață pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. (...). Contopește pedepsele principale aplicate în prezenta cauză și aplică inculpatului G. E., pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa detențiunii pe viață. Constată că inculpatul a comis fapta în stare de recidivă postcondamnatorie prin raportare la pedeapsa de 2 ani și 1867 de zile stabilite prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025. (...) Menține dispoziția de revocare a liberării condiționate dispuse față de inculpatul Gânj Emil prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025 cu privire la restul de pedeapsă de 1867 de zile. (...) Adaugă pedeapsa detențiunii pe viață aplicată prin prezenta la restul de 2 ani și 1867 de zile închisoare stabilit prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă a detențiunii pe viață", se arăta în decizia din 19 mai a Tribunalului Mureș.

Tribunalul Mureș i-a aplicat lui Gânj interdicția privind dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a alege și de a deține, purta și folosi orice categorie de arme.

Instanța i-a interzis acestuia să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de rudele victimei și de a comunica cu acestea, dar și de a se afla în comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Magistrații l-au mai condamnat pe Emil Gânj la 7 ani închisoare pentru distrugere, la 3 ani de închisoare pentru profanare de cadavre, tot la 3 ani pentru violare de domiciliu și la 5 ani închisoare pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, însă aceste pedepse au fost contopite, Emil Gânj urmând să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv cea a detențiunii pe viață.

"Constată că inculpatul G.E. a fost arestat preventiv prin Încheierea penală nr. 48/DL/15.07.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș în dosarul nr. 4143/102/2025, definitivă prin Încheierea penală nr. 100/CU/DL/21.07.2025, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul nr. 4143/102/2025 pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data prinderii acestuia, măsură preventivă care până la această dată nu a fost pusă în executare", se mai arată în soluția pe scurt a instanței mureșene.

Daune de 510.000 de euro și sechestru pe bunuri

De asemenea, instanța îl obligă pe Emil Gânj să le plătească rudelor victimei daune morale în valoare totală de 510.000 de euro și dispune instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile care se află și care vor intra în patrimoniul inculpatului, precum și a măsurii popririi „până la concurența sumei de 510.000 euro, reprezentând valoarea globală a prejudiciului cauzat părților civile din prezenta cauză”.

Totodată, Tribunalul Mureș menține statutul de „părți civile vulnerabile” în cazul rudelor victimei, precum și măsurile de protecție dispuse în cauză, dar și statutul de „martor vulnerabil” în cazul a două martore în dosar și menținerea măsurilor de protecție a acestora.

"În temeiul art. 404 alin. 6 ind. 1 Cod procedură penală, aduce la cunoștința părților civile că, odată cu aplicarea pedepselor accesorii, au dreptul de a solicita emiterea unui ordin european de protecție, în condițiile legii", menționează instanța.

Decizia Tribunalului Mureș avea drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Bărbatul din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, acuzat că și-a ucis concubina și apoi i-a dat foc, în luna iulie a anului trecut, a fost trimis în judecată în luna octombrie 2025 pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Crimă cu premeditare

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuința femeii și a distrus mai multe geamuri și ușa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină și i-a dat foc, incendiind astfel și locuința. Pentru căutarea bărbatului s-au organizat ample acțiuni.

Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală, fiind căutat din vara trecută.