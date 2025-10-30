Extrageri Loto joi, 30 octombrie 2025. Report de peste 8,78 milioane de euro la 6/49, categoria I

Joi, 30 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri, în valoare totală de peste 3.296.707,94 lei.

Loteria Română are un mesaj important pentru jucători: în mediul online au loc tentative de înșelăciune și dezinformare.

Numerele câștigătoare de joi, 30 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro).

La Noroc, este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei.

La Super Noroc, se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

