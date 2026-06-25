Până luni, 22 iunie, participantul misterios nu se prezentase încă pentru a ridica suma care i-ar fi schimbat viața. Cu doar câteva ore înainte de expirarea termenului-limită, avertismentele indicau că acesta mai avea foarte puțin timp pentru a solicita premiul. Dacă nu se prezenta până la ora 23:59, banii urmau să fie returnați în fondul de premii.

Operatorul de jocuri și pariuri La Française des Jeux (FDJ) a transmis agenției AFP că deținătorul biletului trebuia să contacteze departamentul pentru „marii câștigători”. Biletul câștigător a avut numerele 12, 16, 2, 20 și 26, plus numărul „Chance” 2, scrie Express.com.

„Au trecut trei săptămâni de când am lansat un apel public prin mass-media pentru a răspândi informația. Anunțuri au fost făcute și în timpul transmisiunilor extragerilor.”, a transmis organizația.

Chiar și așa, apelurile publice, inclusiv cele difuzate la televizor pe TF1, nu au primit niciun răspuns. După expirarea termenului de 60 de zile, premiul a fost returnat integral în fondul de câștiguri.

Situația a fost cu atât mai nefericită cu cât operatorul știa care a fost magazinul unde a fost vândut biletul, însă nu a putut face publică informația din motive de confidențialitate. Un reprezentant FDJ a spus că este „cel mai mare premiu neîncasat” din istorie.

Anterior, recordul fusese înregistrat în 2011, cu un premiu neîncasat de 8 milioane de euro. În medie, apar doar aproximativ două cazuri de bilete uitate pe an.

Cazul amintește de o situație similară din Marea Britanie, unde un câștig de 12 milioane de lire din Rhondda Cynon Taf nu fusese încă revendicat la momentul relatării. Câștigătorul are termen până la 3 decembrie pentru a ridica premiul.

Autoritățile de loterie îi îndeamnă pe jucători să își verifice biletele, subliniind că „cineva este milionar fără să știe acest lucru” și că scopul este reunirea câștigătorului cu premiul său.