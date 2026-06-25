Un câștigător extrem de ghinionist a pierdut astfel un jackpot impresionant de 13 milioane de euro. Până luni, persoana care a câștigat cele 13 milioane de euro la Super Loto încă nu se prezentase pentru a-și ridica premiul care i-ar fi putut schimba viața, scrie Express.

Duminică, 22 iunie, au apărut informații potrivit cărora misteriosul câștigător mai avea doar câteva ore la dispoziție pentru a revendica suma înainte de expirarea termenului-limită. Dacă nu se prezenta până la ora 23:59, banii urmau să fie returnați fondului de premiere.

La ora 13:00, operatorul francez de jocuri de noroc La Française des Jeux (FDJ) a declarat pentru AFP că persoana câștigătoare trebuie să „contacteze departamentul dedicat marilor câștigători”. Biletul norocos avea numerele 12, 16, 2, 20 și 26, iar numărul „Chance” era 2.

Loteria a lansat un apel public

FDJ a transmis: „Au trecut trei săptămâni de când am lansat un apel public prin intermediul mass-media pentru a răspândi informația. Anunțuri au fost făcute și în timpul transmisiunilor extragerilor loto. Dacă premiul nu este revendicat până la expirarea termenului, întreaga sumă va fi reintrodusă în fondul de câștiguri pentru diferite jocuri de loterie.”

Cu toate acestea, apelurile publice, inclusiv cele difuzate în timpul extragerilor televizate pe TF1, au rămas fără răspuns. După expirarea termenului legal de 60 de zile, jackpotul uriaș a fost returnat în fondul de premiere.

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât operatorul știa exact punctul de vânzare de unde fusese cumpărat biletul, însă nu a putut face publică informația din cauza regulilor de confidențialitate. Un reprezentant al FDJ a declarat că este vorba despre „cel mai mare premiu nerevendicat” din istoria companiei.

„Recordul anterior datează din 2011, când un premiu de 8 milioane de euro a rămas nerevendicat”, a precizat operatorul. De asemenea, organizația a arătat că, în medie, sunt înregistrate doar două cazuri pe an de bilete câștigătoare uitate.