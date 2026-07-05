Rezultate loto, 5 iulie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro) și la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Bărbătești, județul Vâlcea.