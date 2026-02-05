"Până în prezent, am primit peste 100 de plângeri întemeiate, iar fiecare plângere va fi tratată individual. În acest moment, nu putem confirma sau exclude legături sau conexiuni între cele două studiouri (de epilare)", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, potrivit EFE.

Oficialul bulgar a adăugat că este în curs de desfăşurare o anchetă pentru a stabili cine a instalat camerele, cine a avut acces la imagini şi cine le-a încărcat pe site-uri pornografice.

Cum a izbucnit scandalul

Scandalul a izbucnit în urmă cu o săptămână, când o clientă a denunţat la parchet că a văzut imagini cu ea circulând pe un canal cu acces limitat de pe aplicaţia de mesagerie Telegram, în care apăreau înregistrări şi cu alte femei de la acelaşi salon de înfrumuseţare.

"Mă simt ruşinată, umilită şi murdară. Ne încredinţăm corpurile acestui salon pentru o procedură contra unei sume considerabile de bani şi, prin urmare, aşteptăm un anumit nivel de confidenţialitate, iar ei ne înregistrează în secret", a declarat victima pentru Nova TV, adăugând că imaginile au fost înregistrate în 2024.

Proprietara salonului de înfrumuseţare a declarat că toţi clienţii semnează un formular de consimţământ informat care menţionează prezenţa camerelor de supraveghere.

Cu toate acestea, proprietara nu a putut explica de ce există o cameră ascunsă în sălile de tratament, unde clientele stau dezbrăcate.

Ipoteza unei breșe de securitate

Potrivit acesteia, înregistrările provin de la o breşă în reţeaua de camere şi a sugerat că ar fi putut proveni de la reţeaua Wi-Fi.

"Există două înregistrări în care apar şi eu într-o situaţie intimă cu iubitul meu. Un atac absolut rău intenţionat şi, în general, cred că este îndreptat împotriva mea", a declarat ea.

Videoclipuri intime înregistrate într-un alt salon de înfrumuseţare din Burgas au fost găsite pe mai multe site-uri de pornografie, potrivit poliţiei.

Una dintre clientele acestui al doilea salon a declarat că a frecventat acel salon în 2022 şi 2023.

"Camera era poziţionată extrem de aproape, la aproximativ un metru de mine, concentrându-se direct pe zonele intime", a declarat ea, adăugând că nu a observat-o în timpul tratamentului.

Miercuri, a apărut informaţia că un al treilea salon, din oraşul Kazanlak, informase încă din 2023 că a găsit o cameră ascunsă, care a fost imediat demontată. Cu toate acestea, patru fotografii ale clientelor sunt încă postate pe Internet.

Pedepse dure prevăzute de lege

Parchetul, care a dispus o anchetă asupra saloanelor de înfrumuseţare din întreaga ţară, a informat că publicarea de videoclipuri intime fără ştire sau consimţământ este o infracţiune pedepsită cu până la şase ani de închisoare şi o amendă de 5.000 de euro.

Nova TV a relatat miercuri că mai multe persoane fizice au anunţat că au găsit pe site-uri web pornografice videoclipuri înregistrate cu o cameră ascunsă într-o clinică ginecologică din Sofia.